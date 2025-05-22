В Полтаве демонтировали 180-летний памятник на месте отдыха Петра І (фото)

Скульптуру российского царя перенесли в музей. На подготовку к сносу потратили месяц.

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Об этом сообщает Суспільне Полтава 22 мая.

Демонтажем занимались не только коммунальщики, но и музейщики и архитекторы.

Первый этап работ по демонтажу состоялся 2 мая: сняли основные элементы памятника Петру І: шлем, щит и меч. Более того, во время процесса увидели, что внутри памятник набит песчаной засыпкой вперемешку с кирпичом.

В Полтаве демонтировали памятник на месте отдыха Петра I Фото: Суспільне Полтава

Работы по сносу выполняли коммунальщики и работники музея под наблюдением архитекторов. В частности, на верхушке впервые заметили элемент гравировки в виде двуглавого орла.

"После того, как специалисты реставрационной мастерской сняли верхушку, мы увидели на щите как бы пробой двуглавого орла. Символично — это была подготовка к изготовлению еще одной детали, подобной той, которую вы сегодня видели, чтобы наложить ее на щит. Мы сейчас увидели то, чего, по сути, никто не видел, кроме реставраторов, которые были допущены в свое время — 1938-го, 1948-го года", — рассказал историк-краевед Сергей Козлов.

В Полтаве полностью снесли памятник на месте отдыха Петра I Фото: Суспільне Полтава

А на заключительных этапах демонтажа, с 15 мая, работники разбирали одну из металлических тумб и кирпичную кладку с нижней части памятника.

Памятник Петру І в Полтаве

Памятнику российскому царю почти 180 лет. Монумент был в том месте, где Петр І останавливался для отдыха после победы в битве со шведами в 1709 году. Все демонтированные части и кирпичи передали в музей "Поле Полтавской битвы", где остатки будут храниться в специальном помещении.

Напомним, в Одессе постамент, где ранее стоял памятник российской императрице Екатерине II, 16 мая зарисовали красками, похожими на флаг РФ. Инцидентом занялись правоохранители.

Также Фокус писал о Вольногорском карьере, который называют также "Днепровскими Мальдивами" — живописное место с чистым пляжем и голубой водой.