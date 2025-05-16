В Одессе нарисовали флаг РФ на месте, где стоял памятник Екатерине II (фото)

В Одессе на Европейской площади постамент, где ранее стоял памятник российской императрице Екатерине II, зарисовали красками, похожими на флаг РФ. Сейчас инцидентом занялись правоохранители.

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Об этом сообщили в полиции Одесской области 16 мая.

Правоохранители рассказали, что утром в полицию поступило сообщение от прохожей, что один из фрагментов постамента посреди Европейской площади зарисован красками, похожими на российский флаг. Более того, одно из памятных фото было испачкано.

После этого на месте начали работать сотрудники территориального подразделения полиции. Личность, причастную к инциденту, ищут.

В Одессе место, где стоял памятник Екатерине II, зарисовали российским флагом Фото: Поліція Одеської області

В полиции отметили, что правовая квалификация инцидента будет дана после выяснения всех обстоятельств.

Памятник императрице Екатерине ІІ в Одессе

В конце 2022 года в Одессе демонтировали памятник российской императрице Екатерине II.

На месте монумента тогда установили флаг Украины. Саму статую коммунальщики передали в Одесский художественный музей, где она должна была превратиться в арт-объект.

Напомним, власти Днепра потратят более миллиона гривен на организацию концерта "Мы из Украины. Мы из Днепра" в городе-побратиме Хельсинки в Финляндии. Для этого объявили даже два тендера, которые выиграл один человек.

Также Фокус писал о том, что 16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года прямые переговоры между Украиной и Россией, по итогам которых стороны договорились наработать условия для прекращения огня. На переговорах Киева и Москвы украинскую делегацию возглавил министр обороны Рустем Умеров, российскую — помощник Путина Владимир Мединский.