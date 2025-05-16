Переговоры Украины и РФ в Стамбуле: какие результаты и чего ожидать в ближайшее время

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле состоялись первые с 2022 года прямые переговоры между Украиной и Россией по итогам которых стороны договорились наработать условия для прекращения огня. Означает ли это, что процесс мирного урегулирования вышел на качественно новый уровень, выяснял Фокус.

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Перед встречей с российской делегацией в Стамбуле представители Украины провели переговоры с союзниками 4-х стран: США, ФРГ, Великобритании и Франции.

Вскоре после этого и уже непосредственно перед прямыми переговорами между Киевом и Москвой в резиденции президента Турции состоялась трехсторонняя встреча Украины, США и Турции.

Кстати, именно в то же время Дональд Трамп, совершая визит в ОАЭ, прокомментировал ход мирного процесса: "Я вам так скажу, что уже сейчас мир значительно безопаснее. И я думаю, через две-три недели он будет еще более безопасным".

Как прошли прямые переговоры между Украиной и РФ

На первых с 2022 года прямых переговорах официальных Киева и Москвы украинскую делегацию возглавил министр обороны Рустем Умеров, российскую — помощник Путина Владимир Мединский.

Кто вел переговоры в Стамбуле: состав делегаций Украины и России

Встреча проходила в закрытом режиме и длилась почти 2 часа. Сначала появилась информация, что стороны якобы взяли паузу, но в итоге переговоры так и не возобновились.

Еще во время переговоров телеканал Sky News, ссылаясь на источник в украинских дипломатических кругах, сообщил, что Россия выдвинула требования, "которые являются нереалистичными и выходят далеко за пределы ранее оговоренного". Среди таких требований РФ, как предпосылок для режима тишины — вывод ВСУ не только с оккупированных территорий, но и из тех регионов, которые Россия не захватила военным путем.

Какие позиции после переговоров озвучили Киев и Москва после переговоров

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что во время переговоров в Стамбуле украинская и российская делегации обсудили возможность масштабного обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".

"Целью наших переговоров было обсуждение прекращения огня, обмена пленными, и также мы потенциально готовим встречу на уровне лидеров стран. Мы говорили об обмене "тысяча на тысячу", мы работаем также над другими модальностями этого обмена", — подытожил профильный министр.

Руководитель российской делегации Мединский подтвердил договоренность о большом обмене пленными между Россией и Украиной: "В ближайшие дни состоится масштабный обмен пленными — тысяча на тысячу человек".

Также Мединский рассказал, что Украина и РФ договорились детально прописать свои предложения по установлению прекращения огня и тогда продолжить переговоры. Он также добавил, что Украина запросила прямые переговоры между президентами Зеленским и Путиным. "В целом мы довольны результатом и готовы продолжать контакт", — резюмировал глава российской делегации.

Какой цели пытались достичь в Стамбуле россияне

Достаточно нервными для украинской стороны считает переговоры в Стамбуле 16 мая политолог Олег Лесной. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт отметил: "Очень и очень много напряжения было вокруг переговоров, которые оказались нервными, но одновременно результативными в том смысле, что нам важно было, во-первых, не потерять поддержку Соединенных Штатов, а во-вторых, показать Россию, как страну, которая хочет всего, чего угодно, но только не прекращения огня и войны, в общем. Я думаю, что одно и другое нам одинаково удалось, но увидел ли в итоге Трамп истинное лицо России — вопрос риторический".

По убеждению Олега Лесного, на Россию нужно продолжать оказывать давление, поскольку встреча в Стамбуле не продемонстрировала "каких-то сногсшибательных результатов", которые свидетельствовали бы о том, что Москва изменила линию своего поведения. "Россияне в Стамбуле пытались играть хитро, но не думаю, что им удалось всех обхитрить, потому что их целью было добиться того, чтобы Украина психанула, хлопнула дверью и ушла с переговоров. Этого не произошло, а значит одну из своих задач Путину руками Мединского и компании реализовать не удалось", — отмечает эксперт.

Назвав нынешнюю встречу в Стамбуле не тупиком, но и не прорывом, политолог констатировал: "Учитывая то, что по факту стороны договорились договариваться, процесс будет затягиваться, потому что для России важен не результат, а процесс. То есть, России поставить процесс на рельсы затягивания удалось и это является пасом Белому дому, потому что лично я рассматривал весь стамбульский кейс, как театр для одного актера и режиссера — Трампа. У россиян была задача, чтобы не приезд Путина не стал для Трампа красной тряпкой и им это удалось, потому что они, удачно имитировав конструктив, отсрочили те санкции, которые могла ввести Америка".

Подчеркнув, что по итогам стамбульских переговоров стороны разошлись со счетом 1:1, Олег Лесной подытожил: "Лично я очень переживал, чтобы в Стамбул не прилетел Трамп. Для меня это — самое страшное, что могло бы быть, потому что Трамп там, принимая спонтанные эмоциональные решения мог бы изрядно начудить. И вообще в таком случае речь могла идти об Украине без Украины. И, кстати, когда сейчас Украина делает запрос на разговор с Путиным, это перебивает кейс желания Трампа говорить с Путиным без нас. Это тоже важный тактический нюанс".

Почему запрос на разговор с Путиным является важным для Украины

С нескрываемым скептицизмом оценивает стамбульские переговоры между Украиной и РФ эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус. "Если на старте переговоров четко говорилось о прекращении огня на 30 дней, то сейчас уже речь идет о том, что стороны пропишут условия при которых этого можно достичь. То есть, процесс затягивается и, кроме того, статусом своей делегации Россия наглядно продемонстрировала неуважение к США, президент которой четко говорил, что приедет в Стамбул в случае прибытия Путина. Плюс — это неуважение к Турции и вообще — это четкий сигнал, который свидетельствует о нежелании России идти на перемирие. Лично я, как до переговоров, так и после их завершения остаюсь убежденным в том, что никакой мир России не нужен. Когда Путин озвучивал свое заявление в два часа ночи , он играл на ключевого зрителя — Дональда Трампа и Украина после соответствующего призыва Трампа таки пошла на Стамбул, хотя понимала, что результатов это не принесет", — отметил эксперт в разговоре с Фокусом.

Украина согласилась на переговоры в Стамбуле после призывов Трампа Фото: The Guardian

В дальнейшем, прогнозирует Иван Ус, все будет развиваться так, как будто Стамбула и не было. "Я понимаю, что США нужно было сделать ярко-мирную картинку, но быстрый мир, к которому стремится Трамп не означает мир справедливый. Поэтому, по большому счету, после турецкого трека ничего не изменилось, ведь несправедливое завершение войны Украину не устраивает. Европе все и так было понятно, а США теперь, думаю, будут медленно отходить от риторики, которая была созвучна с тональностью Кремля. Вообще не исключено, что Штаты таки выйдут из процесса урегулирования, активно продавая вооружение для Европы, которая взамен будет поставлять его Украине", — отмечает аналитик.

Тот факт, что украинская делегация на стамбульских переговорах сделала запрос на встречу Зеленского с Путиным эксперт оценивает, как попытку Киева избежать затягивания переговорного процесса: "Украину не интересуют промежуточные звенья, представители Путина и т.д. — нас интересует Путин, ведь он и только он может реально сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки. Ну, а мы поехали в Стамбул только из-за соответствующей просьбы США".

В общем, Иван Ус считает, что после стамбульских переговоров Украина на всех уровнях должна подсвечивать кейс о том, что отсутствие Путина в Турции равно отсутствию реального желания России о прекращении войны. Кстати, обозреватель издания The Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на информацию из "достоверных источников" в соцсети Х сообщил, что глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский заявил на переговорах, что РФ готова к "бесконечной войне против Украины", и открыто угрожал захватить Сумскую и Харьковскую области.