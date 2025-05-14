Переговоры в Стамбуле: делегация РФ будет ждать в Турции представителей Киева 15 мая, – Песков

Президент России Владимир Путин якобы готов к переговорам 15 мая в Стамбуле "без предварительных условий". Россия пока не раскрывает состав делегации на переговорах с Украиной.

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Об этом сказал журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В этом плане ничего не поменялось. Мы это сделаем, когда получим соответствующие указания от президента. Пока таких указаний не было", — ответил он на вопрос, можно ли представить полный состав делегации.

По его словам, все сказанное президентом России Владимиром Путиным в ночном заявлении 11 мая сохраняет актуальность. Российская делегация будет ждать украинских коллег в Стамбуле 15 мая, заявил он.

Отметим, что Путин 11 мая заявил о готовности возобновить прямые переговоры с Украиной. По его словам, РФ готова к переговорам "без предварительных условий".

Состав российской делегации на переговорах в Стамбуле обещают раскрыть после указания Путина. Песков также анонсировал несколько телефонных разговоров президента РФ сегодня вечером, но не уточнил, с кем именно он поговорит.

Чуть позже помощник президента России по вопросам внешней политики Юрий Ушаков заявил, что российская делегация на переговорах в Стамбуле обсудит "политические и технические вопросы". Исходя из этого сформируют состав делегации.

Подготовкой места проведения встречи, по его словам, занимается генконсульство РФ в Турции. Президент Турции страны Реджеп Эрдоган обещал "полное турецкое гостеприимство", добавил советник.

Напомним, президент Бразилии Лула да Силва обещал попросить Путина приехать на переговоры в Стамбул 15 мая.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что Владимир Зеленский в Стамбуле настроен вести переговоры только с Путиным.