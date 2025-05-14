"Езжай и договаривайся": президент Бразилии будет просить Путина прибыть в Стамбул на переговоры

Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва заявил, что попросит президента России Путина принять участие в переговорах с Украиной, которые запланированы в Стамбуле на 15 мая.

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Об этом пишет CNN.

Как отмечается, Луиз Инасио Лула да Силва планирует остановиться в Москве на обратном пути в Бразилию после того, как завершится региональный форум в Китае.

В частности, на пресс-конференции в Пекине 14 мая президент Бразилии заявил, что попытается поговорить с Путиным относительно его участия в переговорах с Украиной.

"Когда я остановлюсь в Москве, я попробую поговорить с Путиным. Мне ничего не стоит сказать: "Эй, товарищ Путин, езжай в Стамбул и договаривайся, черт возьми"", — сказал Лула.

Добавим, что перед этим министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал Бразилию использовать свой авторитет и повлиять на Россию, чтобы встреча президента Украины Владимира Зеленского и Путина состоялась.

"Я призвал Бразилию поддержать безусловное 30-дневное прекращение огня как основу для результативных мирных переговоров. Я подтвердил готовность президента Зеленского встретиться с Путиным в Турции и призвал Бразилию использовать свой авторитетный голос в диалоге с Россией, чтобы эта прямая встреча на высшем уровне состоялась", — написал Сибига.

Переговоры в Стамбуле: что известно

Напомним, что 11 мая президент РФ заявил о готовности начать прямые переговоры с Украиной. Тогда он заявил о встрече в Стамбуле уже в четверг 15 мая. Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Российской Федерацией в Стамбуле, не дожидаясь прекращения огня.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что президент Украины Владимир Зеленский в Стамбуле не будет разговаривать с кем-то кроме Путина. В целом он поставил под сомнение, что встреча состоится.

13 мая стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует визит в Турцию. До сих пор неизвестно, будет ли президент РФ лично участвовать в переговорах. В то же время в Стамбул прибудет Российская делегация. В МИД РФ сообщили, чего будут требовать от Украины во время переговоров в Стамбуле.

В частности, Владимир Зеленский ответил на нарратив, что он якобы не может вести переговоры с Путиным из-за указа, которым он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о том, что проведение переговоров с Путиным невозможно. Он говорит, что этот указ не касается его самого, то есть президента Украины.