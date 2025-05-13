Переговоры с РФ о прекращении войны: Путин не собирается лететь в Стамбул, — росСМИ

Президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует визит в Турцию 14 мая.

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Об этом сообщает Gulagu.net со ссылкой на источник, близкий к Федеральной службе охраны России (ФСО).

По словам источника, "служба безопасности президента" не готовится к зарубежному визиту. В то же время, по данным Gulagu.net, самолет летного отряда "Россия" готовится к полету в Стамбул для главы МИД РФ Сергея Лаврова и помощника президента по международным делам Юрия Ушакова.

Не исключается, что в случае личной договоренности Путина с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом решение о подготовке визита может быть принято в любой момент. Однако пока это выглядит крайне маловероятным.

В Кремле тем временем сообщили, что 14 мая Владимир Путин проведет переговоры с Премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Он посетит Россию с официальным визитом. Отмечается, что во время встречи представители стран планируют "обсудить ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества, наметить шаги по дальнейшему углублению российско-малайзийского взаимодействия, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня".

Ранее Фокус писал, что 11 мая президент РФ заявил о готовности начать прямые переговоры с Украиной. Тогда он заявил о встрече в Стамбуле уже в четверг 15 мая.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Российской Федерацией в Стамбуле, не дожидаясь прекращения огня.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что президент Украины Владимир Зеленский в Стамбуле не будет разговаривать с кем-то кроме Путина. В целом он поставил под сомнение, что встреча состоится.