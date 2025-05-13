У Зеленского ответили, будет ли президент в Стамбуле разговаривать с кем-то кроме Путина (видео)

Советник главы ОП Михаил Подоляк поставил под сомнение то, что встреча состоится, хотя ее концепцию поддержали союзники и даже Китай. По его словам, президент РФ Владимир Путин не был готов к такому развитию событий.

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Об этом известно из комментария советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в The Breakfast Show от 13 мая.

Журналисты спросили политика, возможна ли в Стамбуле встреча президента Украины Владимира Зеленского с представителем Путина, а не им самим. В качестве примера они привели председателя Межведомственной комиссии по историческому просвещению РФ Владимира Мединского.

"Нет, конечно, это же не формат. Президент не может встречаться... Тем более Мединский — не совсем понятный статус будет. Да, он там помощник по историческому наследию Путина или по исправлению истории, я бы так сказал. Вряд ли человек является достаточным, чтобы обсуждать фундаментальные вопросы", — ответил на это Подоляк.

Он пояснил, что конструкция власти в России вполне понятна. Даже чиновники со статусом министра, как глава МИД РФ Сергей Лавров и глава правительства РФ Михаил Мишустин, вряд ли уполномочены принимать те или иные решения. Решать, продолжать ли войну, может только Путин.

"Возможно, есть какое-то там еще небольшое окружение вокруг него, которое обсуждает с ним, сколько еще надо убить и так далее. Но это — точно не Мединский, Лавров, (секретарь Совета безопасности РФ Сергей, — ред.) Шойгу и все остальные", — отметил советник.

Он пояснил, что принципиальный вопрос конструкции переговоров в Стамбуле — это прямые переговоры тех, кто фактически принимает решения. В качестве ключевого посредника может присутствовать также президент США Дональд Трамп. Встреча чиновников низшего ранга была бы "формальным присутствием" и не дала бы желаемого результата.

"То есть это опять же затягивание времени, и это все понимают. Какой смысл проводить встречу на уровне условно Мединского или (помощника президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрия, — ред.) Ушакова? Понятно, что в окружении президента Зеленского всегда есть люди, которые могут вести те или иные переговоры на соответствующих уровнях. Но здесь вопрос в другом: а смысл какой?", — заявил Подоляк.

По его словам, любой формальный представитель России приедет, зачитает стандартный ультиматум, который россияне привозили еще в 2022 году и периодически озвучивают в медийном поле. Несмотря на то, что война длится уже 3 года, требования РФ не изменились. Добиться своих целей силовым образом страна-агрессор не смогла, но продолжает на них настаивать "потому что".

"Вы выслушаете это все и скажете: "нет, это неадекватно, неадекватные требования". Опять мы попадаем в классическую ловушку: формально переговоры якобы идут, формально есть какие-то там позиции сторон, но на самом деле никакого продвижения никуда нет. Тогда какой смысл?", — подчеркнул советник.

Конструкцию, предложенную Зеленским, — перемирие на 30 дней и прямые переговоры президентов — поддерживают и в ЕС, и в США. Политик отметил, что заинтересованы в этом и представители КНР. Президент Украины фактически предложил ускорить процесс, сразу устроив встречу на высоком уровне.

"Я сомневаюсь, конечно, что Россия пойдет по этому пути. И очевидно, что мы сейчас видим реакцию субъекта Путина — он не готов был к такому развитию событий", — добавил Подоляк.

Напомним, в ISW сообщили, что Москва всячески демонстрирует нежелание идти на переговоры, несмотря на приглашение в Стамбул. Местные чиновники сомневаются, что президент РФ Владимир Путин решится на встречу, а официальной реакции Кремля до сих пор нет.

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что в случае провала переговоров США могут "отойти в сторону". Он заверил, что на самом деле Москва стремится к "мирному урегулированию", но стороны нужно "собрать в одной комнате", чтобы показать, что альтернативы мира — "плохие для всех".