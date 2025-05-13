У Зеленського відповіли, чи буде президент у Стамбулі розмовляти з кимось окрім Путіна (відео)

Радник голови ОП Михайло Подоляк поставив під сумнів те, що зустріч відбудеться, хоча її концепцію підтримали союзники й навіть Китай. З його слів, президент РФ Володимир Путін не був готовий до такого розвитку подій.

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Про це відомо з коментаря радника голови Офісу президента Михайла Подоляка у The Breakfast Show від 13 травня.

Журналісти запитали політика, чи можлива у Стамбулі зустріч президента України Володимира Зеленського з представником Путіна, а не ним самим. Як приклад вони навели голову Міжвідомчої комісії з історичного просвітництва РФ Володимира Мединського.

"Ні, звісно, це ж не формат. Президент не може зустрічатись… Тим паче Мединський — не зовсім зрозумілий статус буде. Так, він там помічник за історичною спадщиною Путіна чи за виправленням історії, я б так сказав. Навряд чи людина є достатньою, щоб обговорювати фундаментальні питання", — відповів на це Подоляк.

Він пояснив, що конструкція влади у Росії цілком зрозуміла. Навіть чиновники зі статусом міністра, як голова МЗС РФ Сергій Лавров і голова уряду РФ Михайло Мішустін, навряд чи уповноважені ухвалювати ті чи інші рішення. Вирішувати, чи продовжувати війну, може лише Путін.

"Можливо, є якесь там ще невелике оточення навколо нього, яке обговорює з ним, скільки ще треба вбити й так далі. Але це — точно не Мединський, Лавров, (секретар Ради безпеки РФ Сергій, — ред.) Шойгу й усі інші", — зауважив радник.

Він пояснив, що принципове питання конструкції переговорів у Стамбулі — це прямі перемовини тих, хто фактично ухвалює рішення. Як ключовий посередник може бути присутній також президент США Дональд Трамп. Зустріч чиновників, нижчих за рангом, була б "формальною присутністю" й не дала бажаного результату.

"Тобто це знову ж затягування часу, і це всі розуміють. Який сенс проводити зустріч на рівні умовно Мединського або (помічника президента РФ з зовнішньополітичних питань Юрія, — ред.) Ушакова? Зрозуміло, що в оточенні президента Зеленського завжди є люди, які можуть вести ті чи інші переговори на відповідних рівнях. Але тут питання в іншому: а сенс який?", — заявив Подоляк.

З його слів, будь-який формальний представник Росії приїде, зачитає стандартний ультиматум, який росіяни привозили ще у 2022 році й періодично озвучують у медійному полі. Попри те, що війна триває вже 3 роки, вимоги РФ не змінились. Добитися своїх цілей силовим чином країна-агресорка не спромоглася, але продовжує на них наполягати "тому що".

"Ви вислухаєте це все і скажете: "ні, це неадекватно, неадекватні вимоги". Знову ми потрапляємо у класичну пастку: формально перемовини нібито йдуть, формально є якісь там позиції сторін, але насправді жодного просування нікуди немає. Тоді який сенс?", — підкреслив радник.

Конструкцію, запропоновану Зеленським, — перемир’я на 30 днів і прямі переговори президентів — підтримують і в ЄС, і у США. Політик зазначив, що зацікавлені в цьому й представники КНР. Президент України фактично запропонував прискорити процес, одразу влаштувавши зустріч на високому рівні.

"Я сумніваюся, звісно, що Росія піде цим шляхом. І очевидно, що ми зараз бачимо реакцію суб’єкта Путіна — він не готовий був до такого розвитку подій", — додав Подоляк.

Нагадаємо, в ISW повідомили, що Москва усіляко демонструє небажання йти на переговори попри запрошення у Стамбул. Місцеві чиновники сумніваються, що президент РФ Володимир Путін наважиться на зустріч, а офіційної реакції Кремля досі немає.

Спецпредставник президента США Стівен Віткофф заявив, що в разі провалу перемовин США можуть "відійти в сторону". Він запевнив, що насправді Москва прагне "мирного врегулювання", але сторони потрібно "зібрати в одній кімнаті", щоб показати, що альтернативи миру — "погані для всіх".