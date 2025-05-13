Ультиматум Трампа: США залишать Україну "сам на сам" з Росією, якщо переговори проваляться

Президент США Дональд Трамп в ультимативній формі наполягає на прямих переговорах Росії та України. Якщо прогресу не буде, Штати вийдуть із діалогу.

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Про це заявив спецпредставник президента США Стівен Віткофф в інтерв'ю Breitbart News.

Американський чиновник сподівається, що мирний саміт за участю президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна все ж відбудеться. Двом лідерам вдасться домовитися про завершення війни в Україні.

Якщо сторони не домовляться, США можуть відсторонитися від цього конфлікту, що спричинить поганий результат для всіх: європейців, українців і росіян.

"Росіяни насправді хочуть мирного врегулювання. Обидві сторони намагаються зрозуміти, що це означає для них. Наше завдання — зібрати їх в одній кімнаті і показати, що альтернативи мирному врегулюванню погані для всіх", — заявив Віткофф.

Саме прямі переговори між Україною і Росією можуть стати важливим кроком у припиненні повномасштабної війни. Трамп висунув ультиматум обом сторонам, заявивши про необхідність домогтися прогресу в досягненні миру. В іншому разі США перестануть бути посередниками, додав спецпредставник.

"Це не наша війна. Ми не починали війну, але ми хочемо допомогти її закінчити. Припинення вогню означає припинення насильства. Ми проведемо трохи часу разом, щоб переконатися в можливості вирішити основні проблеми", — зауважив дипломат.

Віткофф переконаний, що без згоди президента РФ Володимира Путіна завершити війну в Україні мирним шляхом неможливо.

Переговори щодо України: сторони обговорять окуповані території та ЗАЕС

Головними темами на переговорах щодо України буде вирішення питання з окупованими територіями, контроль над Запорізькою АЕС, а також доступ України до Дніпра і Чорного моря.

"У цьому плані є речі, які буде нескладно вирішити під час прямих переговорів. Україна і РФ поговорять один з одним, ми звузимо коло питань і придумаємо компроміси", — пояснив він.

Атомна електростанція в Запоріжжі — це "перлина" через обсяг виробництва електроенергії і є великою частиною цієї дискусії. Важливими є також водні шляхи та вихід України до Чорного моря. Основним "каменем спотикання", за його словами, є контроль над окупованими територіями України.

"Росія має переважний контроль над двома регіонами. Українці мають деякий ступінь контролю над трьома іншими регіонами, тому йдеться про те, як ми збираємося оцінювати. Потрібно розуміти, де проходить лінія фронту, адміністративні лінії, де стоять війська... Ми ведемо неофіційну розмову з обома сторонами", — підсумував він.

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни прогнозував відмову Путіна від переговорів з Україною в Стамбулі. У Держдумі РФ впевнені, що зустрічі на високому рівні неможливі в такій складній ситуації.

У Верховній Раді допускали можливість контактів Зеленського з Путіним, незважаючи на указ про заборону контактів із російським президентом від 2022 року.