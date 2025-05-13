Ультиматум Трампа: США оставят Украину "один на один" с Россией, если переговоры провалятся

Президент США Дональд Трамп в ультимативной форме настаивает на прямых переговорах России и Украины. Если прогресса не будет, Штаты выйдут из диалога.

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Об этом заявил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в интервью Breitbart News.

Американский чиновник надеется, что мирный саммит с участием президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина все же состоится. Двум лидерам удастся договориться о завершении войны в Украине.

Если стороны не договорятся, США могут отстраниться от этого конфликта, что повлечет плохой результат для всех: европейцев, украинцев и россиян.

"Россияне на самом деле хотят мирного урегулирования. Обе стороны пытаются понять, что это значит для них. Наша задача — собрать их в одной комнате и показать, что альтернативы мирному урегулированию плохи для всех", — заявил Уиткофф.

Именно прямые переговоры между Украиной и Россией могут стать важным шагом в прекращении полномасштабной войны. Трамп предъявил ультиматум обеим сторонам, заявив о необходимости добиться прогресса в достижении мира. В противном случае США перестанут быть посредниками, добавил спецпредставитель.

"Это не наша война. Мы не начинали войну, но мы хотим помочь ее закончить. Прекращение огня означает прекращение насилия. Мы проведем немного времени вместе, чтобы убедиться в возможности решить основные проблемы", — заметил дипломат.

Уиткофф убежден, что без согласия президента РФ Владимира Путина завершить войну в Украине мирным путем невозможно.

Переговоры по Украине: стороны обсудят оккупированные территории и ЗАЭС

Главными темами на переговорах по Украине будет решение вопроса с оккупированными территориями, контроль над Запорожской АЭС, а также доступ Украины к Днепру и Черному морю.

"В этом плане есть вещи, которые будет несложно решить во время прямых переговоров. Украина и РФ поговорят друг с другом, мы сузим круг вопросов и придумаем компромиссы", — пояснил он.

Атомная электростанция в Запорожье — это "жемчужина" из-за объема производства электроэнергии и является большой частью этой дискуссии. Важны также водные пути и выход Украины к Черному морю. Основным "камнем преткновения", по его словам, является контроль над оккупированными территориями Украины.

"Россия имеет подавляющий контроль над двумя регионами. Украинцы имеют некоторую степень контроля над тремя другими регионами, поэтому речь идет о том, как мы собираемся оценивать. Нужно понимать, где проходит линия фронта, административные линии, где стоят войска… Мы ведем неофициальный разговор с обеими сторонами", — заключил он.

Напомним, американский Институт изучения войны прогнозировал отказ Путина от переговоров с Украиной в Стамбуле. В Госдуме РФ уверены, что встречи на высоком уровне невозможны в такой сложной ситуации.

В Верховной Раде допускали возможность контактов Зеленского с Путиным, несмотря не указ о запрете контактов с российским президентом от 2022 года.