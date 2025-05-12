Не для всех: в Раде объяснили, почему на Зеленского не действует указ о запрете на переговоры с Путиным

Глава внешнеполитического комитета Верховной Рады народный депутат Александр Мережко объяснил, что президент Украины Владимир Зеленский может вести переговоры о мире с главой Кремля Владимиром Путиным. По его мнению, это соответствует Конституции и не противоречит указу от 2022 года о запрете контактов с российским президентом.

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О переговорах, которые могут состояться между Зеленским и Путиным в Стамбуле, нардеп заявил медиа "Радио Свобода".

Переговоры о мире в Стамбуле — комментарий Мережко о Зеленском и Путине см. с 9:40

В эфире "Радио Свобода" прозвучал вопрос относительно указа Зеленского №679, принятого в сентябре 2022 года. Журналистка поинтересовалась, можно ли этот указ "разорвать и выбросить", поскольку документ как будто запрещает контактировать с Путиным, что противоречит возможности встречи в Стамбуле. В ответ Мережко объяснил, что противоречия нет и глава украинского государства может говорить с главой Кремля. По его словам, в данном контексте следует руководствоваться не только указом, но и Конституцией. Нардеп напомнил, что в главном Законе указано, что президент "сам решает, с кем вести переговоры, когда, в каком формате".

"Надо руководствоваться Конституцией Украины, которая имеет высшую юридическую силу. Там четко сказано, что переговоры — это прерогатива президента, это его полномочия. Это конституционная норма. Потому что, по логике, президент не мог самому себе запретить своим указом не вести переговоры с Путиным", — сказал Мережко.

Переговоры о мире — что говорит Конституция о полномочиях Зеленского Фото: Скриншот

Глава внешнеполитического комитета уточнил, кого же именно ограничивает указ, действие которого, по его словам, не распространяется на Зеленского. Мережко объяснил, что таким образом хотели остановить других политиков, которые пытались контактировать с Кремлем. Нардеп не озвучил имен политиков, подозреваемых в контактах с Кремлем, а также политических сил, к которым они принадлежали или принадлежат.

"На тот момент была необходимость запретить вести такие переговоры. Мы знаем, что были некоторые политики, которые ездили в Москву и пытались там вести переговоры. В тех конкретных условиях опасности для государства надо было это сделать", — подытожил он.

Переговоры о мире — детали

На портале президент можно отыскать указ №679, который запрещает вести переговоры с Путиным. Указ вводит в действие решение Совета по нацбезопасности от 30 сентября 2022 года, которое является ответом на попытку Москвы аннексировать украинскую территорию.

"Констатировать невозможность проведения переговоров с Президентом Российской Федерации В. Путиным", — говорится в документе.

Переговоры о мире — что говорит указ 679 Зеленского о переговорах с Путиным Фото: Скриншот

Именно осенью 2022 года РФ провела незаконный референдум на оккупированных частях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, а затем внесла эти земли в свою конституцию.

Отметим, в ночь на 10 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что якобы согласился пойти на прямые и безусловные переговоры с Украиной относительно войны. При этом советник главы Кремля Ушаков в комментарии росСМИ заявил об условии признания "территориальных реалий". В ответ президент Зеленский не отверг идею переговоров, но настоял, что они возможны только при полном прекращении огня минимум на 30 дней.

Напоминаем, утром 12 мая издание Axios написало, что Зеленский согласился на переговоры с Путиным в Стамбуле, и объяснило, с кем он говорил перед этим решением.