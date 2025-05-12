Не для усіх: у Раді пояснили, чому на Зеленського не діє указ про заборону на переговори з Путіним

Глава зовнішньополітичного комітету Верховної Ради народний депутат Олександр Мережко пояснив, що президент України Володимир Зеленський може вести перемовини про мир з очільником Кремля Володимиром Путіним. На його думку, це відповідає Конституції та не суперечить указу від 2022 року про заборону контактів з російським президентом.

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Про перемовини, які можуть відбутись між Зеленським та Путіним у Стамбулі, нардеп заявив медіа "Радіо Свобода".

Перемовини про мир у Стамбулі - коментар Мережко про Зеленського та Путіна див. з 9:40

У ефірі "Радіо Свобода" пролунало питання щодо указу Зеленського №679, прийнятого у вересні 2022 року. Журналістка поцікавилась, чи можна цей указ "розірвати і викинути", оскільки документ наче забороняє контактувати з Путіним, що суперечить можливості зустрічі в Стамбулі. У відповідь Мережко пояснив, що суперечності немає і глава української держави може говорити з очільником Кремля. З його слів, у даному контексті слід керуватись не лише указом, а й Конституцією. Нардеп нагадав, що у головному Законі вказано, що президент "сам вирішує, з ким вести перемовини, коли, в якому форматі".

"Треба керуватися Конституцією України, яка має вищу юридичну силу. Там чітко сказано, що перемовини — це прерогатива президента, це його повноваження. Це конституційна норма. Тому що, за логікою, президент не міг самому собі заборонити своїм указом не вести перемовини з Путіним", — сказав Мережко.

Переговори про мир - що говорить Конституція про поврноваження Зеленського Фото: Скриншот

Глава зовнішньополітичного комітету уточнив, кого ж саме обмежує указ, дія якого, з його слів, не поширюється на Зеленського. Мережко пояснив, що таким чином хотіли спинити інших політиків, які намагались контактувати з Кремлем. Нардеп не озвучив імен політиків, яких підозрювали у контактах з Кремлем, а також політичних сил, до яких вони належали чи належать.

"На той момент була необхідність заборонити вести такі перемовини. Ми знаємо, що були деякі політики, які їздили в Москву і намагались там вести перемовини. У тих конкретних умовах небезпеки для держави треба було це зробити", — підсумував він.

Переговори про мир — деталі

На порталі президент можна відшукати указ №679, який забороняє вести перемовини з Путіним. Указ вводить у дію рішення Ради з нацбезпеки від 30 вересня 2022 року, яке є відповіддю на спробу Москви анексувати українську територію.

"Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В. Путіним", — ідеться в документі.

Переговори про мир - що говорить указ 679 Зеленського про переговори з Путіним Фото: Скриншот

Саме восени 2022 року РФ провела незаконний референдум на окупованих частинах Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей, а потім внесла ці землі у свою конституцію.

Зазначимо, в ніч на 10 травня президент РФ Володимир Путін заявив, що начебто погодився піти на прямі та безумовні перемовини з Україною щодо війни. При цьому радник глави Кремля Ушаков у коментарі росЗМІ заявив про умову визнання "територіальних реалій". У відповідь президент Зеленський не відкинув ідею переговорів, але наполіг, що вони можливі лише при повному припиненні вогню мінімум на 30 днів.

Нагадуємо, зранку 12 травня видання Axios написало, що Зеленський погодився на перемовини з Путіним у Стамбулі, та пояснило, з ким він говорив перед цим рішенням.