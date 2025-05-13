Переговоры в Стамбуле 2025: Путин откажется от встречи с Зеленским, – ISW

Власти в России всячески показывают нежелание идти на переговоры с Украиной, несмотря на приглашение ее президента Владимира Зеленского встретиться 15 мая в Стамбуле.

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Об этом сказано в аналитической сводке американского Института изучения войны (ISW).

В качестве примера аналитик приводят заявление заместителя спикера Совета Федерации РФ Константина Косачева о том, что приглашение Зеленского — это "чистый спектакль и комедия". По мнению чиновника, встречи на высоком уровне не организуют в столь сложной ситуации.

Зеленский, по его оценкам, хочет обвинить Россию в отсутствии заинтересованности в переговорах по Украине. Замглавы комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа также усомнился в том, что президент РФ Владимир Путин поедет на переговоры в Стамбул.

Кремлевские чиновники официально не реагировали на приглашение Зеленского посетить переговоры по Украине. Тем не менее заявления представителей власти более низкого уровня указывают на то, что Путин может проигнорировать визит в Турцию.

"Путин приложил значительные усилия для подготовки российского общества к долгосрочной войне", — заметили в ISW.

Москва также активно продвигает нарратив о якобы нелегитимности Зеленского и его правительства, чтобы оправдать отказ РФ от участия в переговорах с Украиной.

"Любое долгосрочное мирное соглашение между Россией и Украиной должно включать признание Россией легитимности украинского президента, правительства и конституции страны", — указывают специалисты.

Напомним, российская сторона требовала от Украины отказаться от ультиматумов на переговорах в Стамбуле. Любые переговоры по Украине в 2025 году будут происходить "несколько по-другому", отмечают в РФ.

Фокус выяснял, насколько реально организовать встречу Путина и Зеленского в Стамбуле. Москва может специально затягивать процесс, чтобы выиграть время.