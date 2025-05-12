Встреча Зеленского и Путина: решится ли президент РФ приехать в Турцию на переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на личную встречу с Владимиром Путиным в Турции, но готов ли Кремль ответить взаимностью? Фокус выяснил, какова вероятность что Путин приедет на встречу и что будет если все же откажется от прямых переговоров с Зеленским.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Турции 15 мая, при условии, что Россия прекратит огонь с 12 мая. Он подчеркнул, что затягивание боевых действий не имеет смысла и выразил надежду, что российская сторона не будет искать причин для отказа от переговоров.

Эта инициатива возникла после призыва президента США Дональда Трампа к прямым переговорам между лидерами Украины и России. Ранее Путин выразил готовность к таким переговорам в Стамбуле, но без предварительного прекращения огня, что противоречит позиции Украины и ее западных партнеров, которые настаивают на немедленном 30-дневном перемирии.

Фокус выяснял, какова вероятность что Владимир Путин согласится на встречу с Владимиром Зеленским в Стамбуле и что в таком случае будет дальше.

Путин идет к Зеленскому? Возможные сценарии встречи в Стамбуле

Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский считает, что сейчас сложно предсказать, действительно ли Путин приедет в Стамбул. Ситуация очень непростая для всех сторон, и возможны различные сценарии развития событий.

Позитивный сценарий — Россия соглашается на переговоры, начинается прекращение огня, открывается путь к мирному диалогу.

Негативный сценарий — Москва полностью отказывается от участия, что будет иметь последствия как для нее самой, так и для ситуации в целом: возможно дальнейшее обострение конфликта.

"Россия может также намеренно затягивать процесс, чтобы выиграть время, перегруппироваться и готовиться к новым боевым действиям. Лично я сомневаюсь, что Путин действительно появится на переговорах. Возможно, он просто хотел создать впечатление готовности договариваться, надеясь, что Украина согласится на его условия.

При этом Кремль мог рассчитывать на то, что в случае отказа от переговоров виноватой будет выглядеть именно Украина. Например, США могут уменьшить или прекратить помощь, если Зеленский не явится на встречу", — говорит Фокусу Желиховский.

По мнению политолога, возможен еще один сценарий: Россия может прибегнуть к определенным провокациям на своей территории, или потом обвинить Украину, и под этим предлогом отказаться от встречи.

"Такой ход уже не раз применялся, в частности во время чеченских войн. Это может быть как диверсия, так и теракт, после этого Россия заявит, что из-за "украинских преступлений" переговоры невозможны, а Зеленский вроде бы сам не приехал.

Такое искажение фактов позволит Путину избежать личного визита в Турцию и переложить вину на Киев. Для него поездка в Стамбул невыгодна: там придется искать компромиссы, отказываться от ультимативных требований и признавать оккупированные территории не за собой", — говорит политолог.

Даже несмотря на отношения с Реджепом Эрдоганом, Владимир Путин останется в уязвимом положении, считает эксперт: на него действует ордер Международного уголовного суда, а присутствие представителей США (например, госсекретаря или сенаторов) еще больше сужает пространство для маневра.

Встреча в Стамбуле — главный зритель Дональд Трамп

Политолог Владимир Фесенко также считает, что Путин не приедет в Стамбул на встречу с Зеленским.

"Мы видим, что идет сложная тактическая игра. Заявления сторон не стоит воспринимать буквально — это не обращение Путина к Зеленскому или наоборот. На самом деле главный адресат всех этих слов — Дональд Трамп. Весь этот спектакль, обмен сигналами — для него. Каждая из сторон пытается заставить другую отказаться первой, чтобы выглядеть не виноватой в срыве процесса", — говорит Фокусу политолог.

По словам Фесенко, предложение встретиться — это не искренний шаг навстречу, а ход в игре. Его суть — заставить другую сторону отказаться, еще и в унизительной форме. И если даже Трамп лично попросит Путина приехать, не факт, что тот согласится. Хотя вероятность тогда возрастает. Но все будет зависеть от формы просьбы. Потому что здесь — статусные игры.

"Зеленский не мог отказаться, но ответил нестандартно: не обратился к Трампу, а прямо к Путину, подняв ставки. Это был креативный, сильный ответ — мол, "я готов, а ты?". Он не выглядел как послушный исполнитель воли Трампа, а как равноправный игрок.

Путину сейчас неудобно соглашаться. Ситуация для него сложная — переговоры ничего не дадут, и это все понимают. Поэтому он тянет время. Возможно, скажет, что Украине сначала нужно отменить решение СНБО о запрете прямых переговоров с ним. Это станет формальным поводом для отказа", — продолжает политолог.

Что будет если Путин не приедет в Стамбул на переговоры

Политологи сходятся во мнении, что если Путин не приедет — это существенно ничего не изменит. Переговоры все равно состоятся, вопрос лишь — на каком уровне.

"Зеленский лично участвовать не будет, это не его формат. Скорее всего, с российской стороны будет Ушаков, с украинской — Ермак. Но без согласованной повестки дня и активного модератора переговоры могут быстро зайти в тупик.

В это время Зеленский может дать интервью турецким медиа, встречаться с другими лидерами и показывать: "Я здесь, я жду Путина". А Путин — не приехал. Это — психологическая победа. Он его вызвал, а тот не появился. Если же Путин все же приедет, — реальных переговоров все равно не будет. Только напряжение, жесткие или саркастические реплики, никакого рукопожатия. Потому что между ними — глубокая личная ненависть", — говорит Фесенко.

На практике лидеры встречаются лишь тогда, когда все уже согласовано. И по мнению политолога, рассчитывать на договоренности между Путиным и Зеленским — наивно. Вся эта история с вызовом Путина в Стамбул — это часть острой тактической игры. Путин объявил о переговорах так, как раньше объявлял "перемирие" — фактически ультимативно: "вы должны приехать".

"Расчет простой — Украина откажется, и ее можно будет обвинить перед Трампом, что она не хочет мира. Но Зеленский не отказался — наоборот, поднял ставки: "Ты хочешь переговоров — я приеду. Приезжай". Это обмен месседжами, адресованными одному зрителю, который одновременно и главный арбитр — Дональду Трампу", — продолжает Фесенко.

По мнению Желиховского, если Путин не приедет в Стамбул — в таком случае это будет четкий сигнал для международного сообщества: Россия отказывается от переговоров. Это может привести к новой волне скоординированных санкций со стороны ЕС и США, а Украина получит дополнительную поддержку.

"Если Путин таки приедет, ему придется снижать градус конфликта и соглашаться на компромиссы. Скорее всего, речь будет идти не о мире, а об определенной "заморозке" войны. Но и это уже движение в правильном направлении", — считает политолог.

По словам Фесенко, переговоры состоятся. Но главный вопрос: а продолжатся ли они после этого? Ответа пока что нет. И дальнейший процесс в значительной степени будет зависеть от США. Если они будут настаивать на продолжении, выступать модератором — напрямую или через Турцию — и предлагать компромиссные форматы, тогда переговоры будут иметь перспективу. Но быстрого результата точно ждать не стоит, считает политолог.

Напомним, Фокус разбирал каким образом прямой контакт Киева и Москвы может повлиять на мирный процесс.