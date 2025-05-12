Прямые переговоры Украины и РФ в Стамбуле: удастся ли Зеленскому и Путину приблизить мир

Реагируя на соответствующий призыв Дональда Трампа, президент Владимир Зеленский выразил готовность провести 15 мая в Стамбуле встречу с Путиным. Каким образом прямой контакт Киева и Москвы может повлиять на мирный процесс, выяснял Фокус.

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На днях в Киеве состоялась встреча лидеров "коалиции желающих". В украинскую столицу приехали президент Франции Макрон, канцлер ФРГ Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Стармер и Туск. После переговоров было объявлено, что "Украина и все союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней" с 12 мая без предварительных условий.

Какую позицию по Стамбулу заняли Киев, Вашингтон и Москва

В ночь на 11 мая Путин выдвинул встречное предложение: "возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий" и собраться в Стамбуле, "где они проводились ранее", уже 15 мая. Таким образом Путин, хотя напрямую и не отверг предложение о 30-дневном перемирии, выдвинул зеркальную формулу: сначала переговоры, а потом прекращение огня.

Переговоры в Стамбуле: что требуют стороны Фото: коллаж Фокус

Трамп оптимистично откликнулся на последние события, хотя не выразил сразу прямой поддержки ни украинско-европейскому, ни российскому предложению. Правда, вскоре президент США окончательно расставил все точки над "і", призвав Зеленского к участию в переговорах с РФ без прекращения огня 12 мая. Зато Зеленский отметив (видео) , что будет ждать Путина в четверг в Стамбуле, выразил надежду, что россияне на этот раз не будут искать причин, "почему они не могут приехать".

Почему Путину нужна встреча в Стамбуле

Возможные прямые переговоры с РФ в Стамбуле открывают для Киева ряд возможностей, убежден политолог, глава Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт отметил: "Украина сейчас чрезвычайно заинтересована в установлении тридцатидневного перемирия и эта тема будет максимально пушиться нашей стороной во время вероятной четверговой встречи в Стамбуле. Если есть возможность, если есть хотя бы один шанс на остановку кровопролития — этим шансом необходимо пользоваться, несмотря на то, что риторика Путина свидетельствует о нежелании отступать от своих ультимативных требований".

Несмотря на желание Москвы вернуться на рельсы Стамбула образца 2022 года, отмечает политолог, для Украины это наоборот — шанс вырваться из этого формата. "Дело в том, что в рамках косвенной дипломатии последние месяцы мы обсуждали с США и европейцами мирный план, который, кстати, Уиткофф сейчас повез в Москву, а также украинско-европейские наработки. То есть, не отказываясь от Стамбула, параллельно мы не теряем возможность склонения российской стороны к указанной рамке и системе координат. В том документе, который Уиткофф повез в РФ Украина тоже идет на ряд компромиссов, но тем не менее, это не ультиматумы Кремля образца 2022 года в Стамбуле. Вообще, я считаю заявление Путина по Стамбулу непродуманным шагом, который является свидетельством определенной геополитической паники", — отмечает Игорь Чаленко.

По его убеждению, раунд вероятных прямых переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле 15 мая является "конкретным тестом", который проявит, действительно ли Москва готова двигаться по пути деэскалации. "В случае, если на переговорах в Стамбуле Москва не согласится на конкретные компромиссные шаги, у Запада просто не останется выбора, кроме как имплементировать договоренности, достигнутые 10 мая в Киеве между Зеленским, Макроном, Стармером, Мерцем и Туском в коммуникации (видео) , кстати, с Трампом. Очень важно, что сам Трамп в своем посте четко указал, что если в Стамбуле не будет найдено точек соприкосновения, то США и Европа будут действовать соответственно. То есть, уже есть понимание дальнейшего плана действий, поэтому я думаю, что действительно Стамбул нам посетить стоит и это точно не является следованием российским нарративам", — подчеркивает политолог.

Отметив, что в контексте Стамбула-2 официальный Киев находится в перспективно-активной позиции, эксперт резюмировал: "Оперативно согласившись на самом высоком политическом уровне на встречу в Стамбуле, мы с одной стороны не дали россиянам взять окончательно инициативу на себя, а с другой — наглядно продемонстрировали свою реальную готовность к установлению мира. Это очень важный сигнал для всего мира. Было бы очень хорошо, если бы наши партнеры анонсировали уже сейчас, например, введение антироссийских санкций с 20 мая или с 1 июня, а потом, в случае чего, как Трамп с пошлинами, можно поставить вопрос на паузу. Подобный формат, на мой взгляд, значительно усилил бы позиции Украины в Стамбуле".

Какое окно возможностей открывает Стамбул-2

Комментируя Фокусу вопрос о том, каким образом встреча Украины и РФ в Стамбуле 15 мая может повлиять на дальнейший мирный процесс, политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович подчеркнул: "Важнейшим аспектом, если не сказать ключевым моментом, является уровень представительства в Стамбуле. Зеленский четко высказался, что поедет в Турцию в четверг, а вот насчет Путина есть большие сомнения. Если глава Кремля откажется от поездки, то вся история со Стамбулом превратится для нас в позитив с той точки зрения, что мы в очередной раз продемонстрируем прежде всего Трампу свою готовность к реальным переговорам с Россией и отсутствие такой готовности со стороны Москвы. В такой ситуации у Трампа, как и у европейцев не останется другого выбора, кроме как вводить новые жесткие санкции в отношении РФ и значительно усиливать поддержку Украины".

Моделируя "фантастический" сценарий, когда Путин таки прилетит в Стамбул, политолог отметил: "Если Зеленскому и Путину удастся встретиться с глазу на глаз в Стамбуле, что выглядит абсолютно маловероятным, тогда действительно возможно создание соответствующих рабочих групп для подготовки к началу реальных переговоров. Впрочем, я не исключаю еще один сценарий: в четверг президент Украины прилетает в Турцию, а россияне взамен присылают туда более-менее представительную делегацию. Понятно, что с ними сам Зеленский не будет встречаться, но других людей может делегировать и тогда действительно может запуститься процесс реального перемирия и именно это может стать реальным следствием стамбульских переговоров".

Игорь Рейтерович считает, что встреча украинской и российской делегаций в отсутствие самого Путина в Стамбуле позволит сделать "существенный шаг" в направлении перемирия, оставляя при этом для главы Кремля возможность сохранить лицо.

"Впрочем, не следует забывать ни на миг о том, что для Путина новый Стамбул нужен, чтобы продолжить цепочку Стамбула-2022, где по логике РФ Украина должна была капитулировать. Если говорить в целом, то Путин стремится во что бы то ни стало выйти на прямые переговоры с Украиной — без участия США и европейцев. В Кремле считают, что именно в таком формате им удастся дожать Киев, поэтому нам, не отвергая любые мирные инициативы, стоит быть крайне осторожными, чтобы не дойти до точки, когда американцы и европейцы махнут рукой и скажут, мол, договаривайтесь один на один с Москвой", — подытожил Игорь Рейтерович.

Между тем американское издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что президент Украины прибудет на предложенные РФ переговоры в Турции 15 мая, даже если Россия не прекратит огонь. В то же время The Times в контексте Стамбула-2 констатирует, что Дональду Трампу, как ключевому посреднику, следует набраться сил для бессонных ночей, поскольку Москва на самом деле потребует капитуляции Украины, а не честного соглашения о мире.