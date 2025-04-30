100 дней Трампа: чего достиг ключевой посредник в переговорах о мире в Украине

В среду 30 апреля Дональд Трамп, который выступает ключевым посредником между Киевом и Москвой в процессе мирного урегулирования, перешел рубикон 100 дней с начала работы на посту президента США. Могут ли в конце концов усилия Белого дома привести к завершению российско-украинской войны, выяснял Фокус.

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Накануне ста дней своего президентства 78-летний Дональд Трамп дал интервью сразу нескольким оппозиционно настроенным к действующей администрации медиа, в том числе и влиятельному изданию The Atlantic, которое во время прошлогодней избирательной кампании открыто поддержало Камалу Харрис и предупреждало свою аудиторию, "что второй срок Трампа будет значительно опаснее первого". В интервью Трамп признался, что сейчас он видит свою роль иначе, чем в предыдущую каденцию. "Первый раз на посту президента мне нужно было выполнить две вещи: управлять страной и выжить, потому что вокруг меня были все эти криворукие ребята", — заявил президент США. "А сейчас, во втором сроке, именно я руковожу страной и миром", — без тени скромности подчеркнул Трамп.

Эксперт: "Желание получить Нобелевскую премию мира не дает Трампу покоя ни днем, ни ночью" Фото: Getty Images

Между тем Financial Times сообщает, что украинские и европейские чиновники опасаются, что Трамп вскоре может объявить о выходе из мирных переговоров. По словам одного из четырех собеседников издания, Трамп "создает ситуацию, в которой он дает себе повод уйти и оставить решение проблемы Украине и нам (Европе — Фокус)". Некоторые украинские чиновники также признались FT, что опасаются выхода Вашингтона из мирных переговоров. "На этом фоне Киев непублично увеличил внутреннее производство вооружения и значительно активизировал переговоры с европейскими союзниками о будущей помощи", — констатирует Financial Times. Отметим, что накануне государственный секретарь США Марко Рубио в эфире NBC News заявил, что текущая неделя будет "критически важной" для решения Соединенных Штатов, продолжать ли попытки поставить точку в российско-украинской войне.

Почему вопрос мирного урегулирования не дает Трампу покоя

Вопрос мирного урегулирования в российско-украинской войне остается для Трампа крайне важным, убежден политолог, совладелец международного коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун. В разговоре с Фокусом эксперт констатировал: "Трамп считает, что, кроме построения сильной внутренней экономики, сейчас важно усиливать влияние Соединенных Штатов на международной арене. И в этом смысле война РФ против Украины является одним из вопросов, который позволит Трампу, во-первых, самоутвердиться на геополитической сцене, а во-вторых — продемонстрировать международным лидерам, что вопросы решаются именно таким способом, который применяет он. Для Трампа его роль в мирном урегулировании — это еще и вопрос личных амбиций, и я более чем убежден, что желание получения Нобелевской премии мира не дает Трампу покоя ни днем, ни ночью. И благодаря контактам с Россией Трампу через небольшие шаги легче подобраться к Китаю, как ключевой угрозе и оппоненту США".

"Сейчас, во втором сроке, именно я руковожу страной и миром", — без тени скромности подчеркнул Трамп Фото: Getty Images

Учитывая очерченные факторы, прогнозирует политолог, несмотря на рассказы Трампа и представителей его команды о возможном выходе из мирного процесса, США не откажутся от статуса ключевого посредника в российско-украинской войне.

"Эта роль для Трампа является сверхважной в контексте дальнейшей политической экспансии на Восток и другие регионы мира. При этом у Трампа есть свой стиль, который точно отличается от классической дипломатии. Иногда его заявления и действия вообще нельзя назвать дипломатией, но он пока не изменяет челночному стилю, угрожая поочередно то РФ, то Украине. Мне кажется, что очень часто Трамп делает опальные заявления только для того, чтобы спровоцировать стороны к дополнительным дискуссиям и заставить избавляться от дополнительных иллюзий относительно своих максималистских требований к этой войне. Очень удачно, на мой взгляд, тактику Трампа охарактеризовал на днях Рубио, когда сказал, что США не вводят дополнительные санкции в отношении России, поскольку это сделает невозможным посредническую роль Штатов. Ситуация выглядит так, что Трамп действительно хочет оставаться нейтральным, хотя это ему не удается", — считает Максим Джигун.

Сейчас Украина, говорит эксперт, находится ближе к миру, чем когда-либо, но решение вопроса формализации всех договоренностей и посадки Киева и Москвы за стол переговоров вряд ли уложится в следующие сто дней президентства Трампа. "Мы понимаем, кем является Россия, которая будет провоцировать, затягивать процесс, будет обманывать Трампа, от которого требуется стойкость и незыблемость в вопросе посреднической роли. Это чрезвычайно важно, потому что такого институционального авторитета и мощи, которыми обладают США, не имеет ни одна другая страна", — подытожил Максим Джигун.

Действительно ли "линия" Трампа лучше для Украины, чем тактика Байдена

Политолог, управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний в разговоре с Фокусом акцентировал, что миротворческие усилия Трампа — это попытка Соединенных Штатов в очередной раз спасти Россию, чем они собственно занимались последние 150 лет, поскольку РФ — очень удобный для них партнер. "Но как в свое время эти американские усилия не спасли Советский Союз, так они и не спасут Россию сейчас. США готовятся к войне с Китаем, и именно поэтому вся их политика стратегически сконцентрирована именно на этом направлении, как бы смешно ни выглядели некоторые шаги Трампа. Да, по тактике тут можно спорить, но общая картина именно такова, что Штатам не нужна дестабилизация России", — уверен эксперт.

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Проблема администрации Трампа, по его мнению, заключается в том, что она недооценила субъектность и устойчивость Украины и переоценивает свои силы относительно возможности оторвать РФ от Китая. Кроме того, политолог обращает внимание на то, что фундаментальное противоречие между политикой РФ и политикой США — это нефть и газ. "Например, у Байдена в этом плане не было никаких противоречий с россиянами — ему нужна была высокая цена на нефть, потому что у него был "зеленый переход". Вместе с тем россиянам позволяли спокойно торговать. И в той конфигурации мы точно проигрывали войну, поскольку рано или поздно россияне просто пережали бы нас всех. На самом деле именно политика Трампа ведет к противоположному результату, в том числе и к падению цены на нефть, чего не допускал Байден. Политика Трампа может привести к тому, что РФ окажется в таком же коллапсе, который имел место во времена СССР", — отметил Тарас Загородний в разговоре с Фокусом.

В дальнейшем у США, убежден политолог, нет другого выхода, кроме как поддерживать Украину, понимая при этом, что любые переговоры по России нужно проводить в Пекине.

Что обуславливает антиукраинскую риторику Трампа и изменится ли она

Отметив, что еще до возвращения Дональда Трампа в Овальный кабинет, популярность приобрело выражение о его предсказуемой непредсказуемости, ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус в разговоре с Фокусом подчеркнул: "Поэтому неудивительно, что за 100 дней президентства мы увидели в исполнении Трампа много чего неожиданного, в частности в части украинского трека. Но Трамп сформировал для себя определенное видение роли России, как страны, которая может быть, во-первых, антиКитаем, а, во-вторых, помощником США в плане давления на Иран. И это видение, как по мне, обуславливало риторику Трампа и его команды, которая повторяла российские нарративы".

Эксперт: "Миротворческие усилия Трампа — это попытка Соединенных Штатов в очередной раз спасти Россию, чем они собственно занимались последние 150 лет" Фото: Sky News

По мнению эксперта, в администрации Трампа уже есть понимание того, что желаемую для США роль Россия не способна сыграть. Иван Ус прогнозирует изменение тактики Белого дома в отношении Украины. При этом "ветром вероятных изменений" аналитик считает недавнюю встречу в Ватикане президентов Зеленского и Трампа. "Эта встреча показала, что США отходят от критики Украины. Это не значит, что они будут нашими союзниками, но по крайней мере обвинять нас в том, что это мы начали войну, точно не будут", — отмечает эксперт.

В целом, отметил Иван Ус, в отношениях между Украиной и США становится все больше конструктивизма. При этом, добавляет аналитик, недовольство США тем, что Россия не способна сыграть отведенную роль в китайском и иранском кейсах, может создать качественную основу для позитива в отношениях между Киевом и Вашингтоном как минимум на следующие 100 дней президентства Дональда Трампа.