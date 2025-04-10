Антиукраинский сценарий: о чем договариваются представители Трампа и Путина в Стамбуле

В четверг, 10 апреля в Стамбуле проходит новый раунд российско-американских консультаций. Какое место на переговорах занимает тема мирного урегулирования в Украине, и какие еще вопросы обсуждают представители США и РФ, выяснял Фокус.

Related video

Встреча делегаций США и РФ в Стамбуле является второй за последние полтора месяца. Первый переговорный раунд между представителями Вашингтона и Москвы состоялся 27 февраля.

На этот раз состав делегаций не изменился, правда изменился статус главного российского переговорщика Александра Дарчиева, который в ходе первой встречи занимал должность директора департамента Северной Америки МИД РФ и всего через несколько дней после дебютных стамбульских консультаций соответствующим путинским указом был назначен новым послом РФ в Вашингтоне. По словам Дарчиева, США и Россия сейчас должны максимально расчистить "токсичное наследие, включая санкционные завалы", что потребует больших усилий. Как сообщают в данном контексте росСМИ, на этот раз в Стамбуле американская и российские делегации обсуждают вопросы, касающиеся облегчения визовых процедур, возвращения российской стороне шести конфискованных объектов недвижимости в США и восстановления прямого авиационного сообщения.

Встреча делегаций США и РФ в турецком Стамбуле — вторая за последние полтора месяца Фото: Getty Images

"Из Вашингтона со сменой там администрации в наш адрес поступают сигналы о готовности к взаимоуважительному диалогу, общение открыло окно возможностей для перехода к неконфронтационному сосуществованию", — заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В свою очередь бывший постпред России при ЕС Владимир Чижов, выступая накануне в эфире одного из центральных телеканалов РФ, отметил: "Предполагаю, что российско-американские контакты на разных уровнях и в разных форматах происходят практически ежедневно, причем без перерывов".

Между тем руководительница пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс отметила, что об Украине "и других проблемах, выходящих за пределы двусторонних отношений", в ходе нынешнего раунда консультаций в Стамбуле речь не идет вообще.

Китайская тень на стамбульских переговорах США и России

Предположив в разговоре с Фокусом, что действительно во время нынешних стамбульских контактов по линии Вашингтон-Москва вопрос российско-украинской войны напрямую не обсуждается, эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус констатировал: "Обратите внимание на тот факт, что единственной страной, для которой Трамп не отсрочил на 90 дней свои тарифы является Китай. Так вот, отодвинув сейчас вопрос Украины в сторону, Соединенные Штаты пытаются сделать то, что в свое время делал Киссинджер (экс-госсекретарь США — ред.) во времена Никсона. Тогда, напомню, была идея превратить Китай и СССР во врагов и оторвать КНР от Союза. Сейчас же в роли тогдашнего Пекина выступает Москва, а в уставе тогдашнего СССР — Китай. То есть, ключевая цель США сейчас заключается в том, чтобы оторвать РФ от КНР".

По убеждению эксперта, на переговорном столе в Стамбуле между делегациями США и РФ, вероятно, лежат вопросы сотрудничества в Арктике, а также целый ряд инвестиционных проектов. Между тем, самое главное, считает Иван Ус, заключается в стремлении США добиться того, чтобы Россия в споре Вашингтона и Пекина была на стороне Соединенных Штатов.

Эксперт: "Ключевая цель США сейчас заключается в том, чтобы оторвать РФ от КНР" Фото: Getty Images

"Именно это является целью администрации Трампа, которая является не очень приятной для Украины, поскольку есть ощущение, что нами могут пожертвовать. Каким образом? США остановят поддержку Украины в обмен на то, что Россия станет против КНР. Другой вопрос, как в этой ситуации будет действовать Китай. Не думаю, что китайцы спокойно будут наблюдать. Кстати, если мы воспринимаем историю с захватом в плен китайских военных сугубо с точки зрения подыгрывания США против Китая, то Китай это может использовать против РФ. То есть, китайцы, заявляя, что не отправляют свою армию на эту войну, могут констатировать, что Россия их нагло подставляет, отправляя граждан КНР на фронт", — подчеркивает аналитик.

Важно

Вашингтон и Москва — 300 лет дружбы: почему США подыгрывают России в войне с Украиной

Моделируя дальнейшую ситуацию, Иван Ус не исключил, что США действительно могут пожертвовать Украиной: "Риски сдачи Украины Соединенными Штатами есть, однако это вовсе не означает, что этот сценарий будет реализован в полной мере. К примеру, у США есть аргумент, что в кейсе российско-украинской войны присутствует также Европа. Таким образом, у Трампа могут сказать, вот, мол, со своей стороны мы ничем не будем помогать Украине, но, извините, не сможем давить на Европейский Союз (ЕС)".

Таким образом, заключает эксперт, в дальнейшем американская помощь Украине может идти не напрямую от США, а опосредованно через соответствующие каналы ЕС.

С какой целью Трамп предоставляет Путину авансом дипломатические бонусы

В треке новой встречи американской и российской делегаций в Стамбуле присутствует очень плохой элемент, считает исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт констатировал: "Даже если принять тот факт, что США и РФ обсуждают только двусторонние дипломатически-технические вопросы, ситуация сама по себе неприятна, поскольку Соединенные Штаты, по сути, авансом идут на смягчение отношений с Россией, несмотря на то, что Москва саботирует мирные усилия Трампа. Это слишком уж демонстративный аванс американцев, ведь война продолжается и фактически ничего не изменилось. Логика в том, чтобы восстанавливать, например, авиасообщение с РФ или обсуждать различные бизнес-проекты, есть тогда, когда Россия делает шаги навстречу в мирном процессе, например, соглашается на прекращение огня".

Эксперт отмечает: к методу кнута Трамп пока не прибегает, ограничиваясь словесными угрозами Фото: Getty Images

Учитывая то, что администрация президента США преждевременно предоставляет "символические бонусы России", замечает Александр Леонов, Кремль будет затягивать время, уводя Вашингтон от темы войны и погружая Белый дом в "соблазнительные для Трампа бизнес-проекты". "С этой точки зрения США сейчас в Стамбуле своими же руками делают все для того, чтобы мирный процесс сорвался. С другой стороны, в самих Штатах уже зреет недовольство такой линией. В частности, представители США в ООН, отдельные сенаторы и конгрессмены, а также госсекретарь Марко Рубио говорят о том, что кроме пряников в отношении РФ необходимо, в конце концов, применять и кнут", подчеркивает Александр Леонов.

Констатировав, что к методу кнута Трамп пока не прибегает, ограничиваясь словесными угрозами, эксперт заметил: "С этой точки зрения, нынешняя встреча делегаций США и РФ в Стамбуле является своеобразной индульгенцией для России по дальнейшему торможению мирного процесса. РФ, чувствуя момент, пытается всячески обходить острые углы в переговорах с американцами, а Трамп, который тоже не любит некомфортные ситуации, идет Москве навстречу, обсуждая вещи, которые не касаются боевых действий".

Впрочем, как бы там ни было, но США и РФ придется возвращаться к истории с мирным урегулированием, с учетом так называемого психологического дедлайна, установленного самим Трампом, убежден политолог. В случае же, если Дональд Трамп даже после достижения указанного календарного "потолка" не изменит нынешнюю тактику отношений с РФ, констатирует Александр Леонов, неопределенность относительно путей прекращения российско-украинской войны будет продолжаться и в дальнейшем. Практической реализации именно такого сценария, считает политолог, и добивается Путин.