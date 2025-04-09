Эскалация торговой войны: США накладывают 125% пошлины на Китай

Президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Китая в виде 125%. Кроме того, американский лидер анонсировал трехмесячную паузу в тарифах в отношении других государств.

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Об этом политик сообщил в своей соцсети Truth Social 9 апреля.

Пошлины для Китая теперь составят 125% и, как заявил Дональд Трамп, "вступят в силу немедленно". Президент США объяснил, что принял такое решение из-за "отсутствия уважения, которое Китай показал в отношении мировых рынков".

В частности, Трамп сообщил, что более 75 стран обратились к США для обсуждения вопросов торговли, торговых барьеров, пошлин, валютных манипуляций и неденежных тарифов.

И поскольку эти страны не приняли никаких ответных мер против Штатов, политик разрешил 90-дневную паузу и существенно сниженные пошлины в 10%.

Тарифы США и Китая

В ответ на тарифную политику президента США в виде 104% пошлины Китай 9 апреля повысил до 84% тарифы на американские товары (с 34%). В Китае также заявили, что подадут в суд на американцев.

В Пекине назвали решение президента США о повышении тарифов "ошибкой за ошибкой", в то же время в КНР подчеркнули, что оставляют двери открытыми для диалога с США.

Между тем миллионер Кевин О'Лири призвал ввести 400% пошлины для Китая, поскольку страна "ворует, производит и продает США это обратно".

О'Лири утверждал, что Китай не играет по правилам и, несмотря на то, что он является членом Всемирной торговой организации (ВТО), не соблюдает ее правила.

По словам инвестора, КНР похищает интеллектуальную собственность, которая не может быть оспорена в китайских судах. А правительство страны якобы ворует технологии, производит продукцию в своей стране и продает ее обратно в США.

Напомним, по состоянию на 9 апреля 2025 года Украине известно о 155 гражданах Китая, которые воюют на стороне РФ. В основном россияне вербуют китайцев через соцсети. Названы имена первых двух пленных.

Также Фокус писал о том, что Евросоюз объявил, что вводит тарифы на 21 миллиард евро на товары из США с 15 апреля. Такой шаг ЕС принял в ответ на 25% пошлины, которые Трамп ввел на экспорт стали и алюминия.