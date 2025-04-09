Ескалація торгівельної війни: США накладають 125% мита на Китай

Президент США Дональд Трамп запровадив мита на товари з Китаю у вигляді 125%. Крім того, американський лідер анонсував тримісячну паузу в тарифах щодо інших держав.

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Про це політик повідомив у своїй соцмережі Truth Social 9 квітня.

Мита для Китаю тепер становитимуть 125% і, як заявив Дональд Трамп, "набудуть чинності негайно. Президент США пояснив, що ухвалив таке рішення через "відсутність поваги, яку Китай показав щодо світових ринків".

Зокрема, Трамп повідомив, що понад 75 країн звернулися до США для обговорення питань щодо торгівлі, торгівельних бар’єрів, мит, валютних маніпуляцій та негрошових тарифів.

І оскільки ці країни не вжили жодних заходів у відповідь проти Штатів, політик дозволив 90-денну паузу та суттєво знижені мита у 10%.

Тарифи США та Китаю

У відповідь на тарифну політику президента США у вигляді 104% мита Китай 9 квітня підвищив до 84% тарифи на американські товари (з 34%). У Китаї також заявили, що подадуть до суду на американців.

У Пекіні назвали рішення президента США про підвищення тарифів "помилкою за помилкою", водночас у КНР наголосили, що залишають двері відкритими для діалогу із США.

Тим часом мільйонер Кевін О'Лірі закликав запровадити 400% мита для Китаю, оскільки країна "краде, виробляє та продає США це назад".

О'Лірі стверджував, що Китай не грає за правилами і, попри те, що він є членом Світової організації торгівлі (СОТ), не дотримується її правил.

За словами інвестора, КНР викрадає інтелектуальну власність, яка не може бути оскаржена в китайських судах. А уряд країни начебто краде технології, виробляє продукцію у своїй країні та продає її назад у США.

Нагадаємо, станом на 9 квітня 2025 Україні відомо про 155 громадян Китаю, які воюють на боці РФ. Здебільшого росіяни вербують китайців через соцмережі. Названі імена перших двох полонених.

Також Фокус писав про те, що Євросоюз оголосив, що запроваджує тарифи на 21 мільярд євро на товари зі США з 15 квітня. Такий крок ЄС ухвалив у відповідь на 25% мита, які Трамп запровадив на експорт сталі та алюмінію.