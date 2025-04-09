Китай відповів Трампу: мита на американські товари зростають до 84%

У відповідь на тарифну політику президента США Дональда Трампа Китай підвищив до 84% мита на американські товари.

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Про це повідомило видання Bloomberg.

Відтак тарифи на імпортні товари зі США зростуть із 34% до 84%.

Такі заходи китайський уряд запровадив після того, як американські тарифи проти Пекіна сягнули 104%. Нові тарифи Китаю почнуть діяти з 10 квітня.

У Китаї також заявили, що подадуть до суду на США.

Міністерство торгівлі КНР також заявило, що додало 12 американських компаній до списку експортного контролю і шість американських компаній до списку "ненадійних".

Офіційний Пекін назвав рішення Трампа про підвищення тарифів "помилкою за помилкою", водночас у КНР наголосили, що залишають двері відкритими для діалогу зі США.

Китайський уряд також наголосив на своїй рішучості "боротися до кінця", якщо США продовжать запроваджувати нові мита.

З 2 квітня президент США Дональд Трамп ввів проти Китаю 34% мита на додачу до вже існуючих 20%. Пекін відповів 34% митами на американські товари. Згодом Трамп пригрозив додатковими 50% митами проти КНР, якщо Китай не скасує 34%. Пекін відмовився від цієї пропозиції і Трамп запровадив додаткові 50% мита.

Загальні митні тарифи на імпорт китайських товарів у США досяг 104%. Тому тепер Китай вводить 50% мита і загальна цифра тарифів на американський імпорт сягнула 84%.

Нагадаємо, що Трамп запевнив своїх республіканських колег, що збільшення тарифів на інші країни принесе вигоду на проміжних виборах 2026 року. Наразі інші держави "просять" його про укладення угоди.

Також, Дональд Трамп зазнав збитків у розмірі $500 млн через нові митні тарифи, які він запровадив. За тиждень його статки скоротилися з $4,7 млрд до $4,2 млрд.