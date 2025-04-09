Трамп заявив, що інші країни "цілують його дупу", намагаючись знизити мита на імпорт

Президент США запевнив колег-республіканців, що підвищення тарифів для інших країн допоможе їм на проміжних виборах у 2026 році. І зараз інші країни "благають" його про угоду.

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Про це повідомляє CNBC TV.

Дональд Трамп заявив, що інші країни "цілують його в дупу"

Президент США висміяв інші країни, які намагаються вести з ним торговельні переговори і знизити мита на імпорт. Дональд Трамп заявив, що його благають про угоду.

"Ці країни телефонують нам, вони цілують мою дупу. Вони благають про угоду: "Будь ласка, будь ласка, сер, укладіть угоду. Я зроблю все. Я зроблю все, сер", — заявив президент США, виступаючи на благодійній вечері Національного республіканського комітету Конгресу. Його слова були зустрінуті сміхом серед присутніх.

Про це Дональд Трамп згадав у своїй промові про те, що підвищення тарифів допоможе республіканцям у Палаті представників перед проміжними виборами 2026 року.

"Ми переможемо на проміжних виборах, і на нас чекає колосальний, гучний переворот. Я дійсно в це вірю, — сказав Трамп. — Дуже важливо, щоб ми ухвалили великий, красивий законопроєкт. І я дійсно думаю, що нам дуже допомагає ситуація з тарифами, яка зараз складається, і це хороша ситуація. Це буде легендарно, ось побачите".

Виступ Дональда Трампа на гала-вечорі республіканців

Коментарі Трампа прозвучали після того, як він підвищив мита для Китаю ще на 50 відсотків, після чого він становив 104 відсотки.

Низка республіканських законодавців у Палаті представників і Сенаті підписалися під двопартійними законопроєктами, які дозволять будь-яким тарифам, що їх запровадить президент, спливати через 40 днів, якщо їх не схвалить Конгрес. Представник Дон Бекон (республіканець, Небраска) допомагає керувати зусиллями в Палаті представників, у той час як сенатор Чак Грасслі (республіканець, Айова) є співкерівником у Сенаті.

На вечері у вівторок Трамп розкритикував законодавців, готових кинути йому виклик щодо питання про тарифи. Він заявив, що ці "бунтівні республіканці" заважають його меті.

"А потім я бачу якогось хлопця, який хоче покрасуватися і сказати: "Я думаю, що Конгрес має взяти переговори під свій контроль". Дозвольте мені сказати вам, ви не ведете переговори так, як я", — повідомив Трамп.

Трамп передбачив, що республіканці, які мають більшість у Палаті представників (220-213), наступного року посилять свій вплив у нижній палаті Конгресу США.

"Партія досягає успіху, і немає жодних причин, через які ми не повинні об'єднатися і виграти ці проміжні вибори, і виграти їх із великим відривом. Ми не просто збережемо нашу більшість; ми значно розширимо нашу більшість", — повідомив президент США.

Однак демократи дали зрозуміти, що використовуватимуть питання про тарифи проти республіканців у Палаті представників перед проміжними виборами.

"Республіканці підвищують ціни для родин... Це хаос, дисфункція, і президент запроваджує тарифи без жодного плану... Він може дуже легко все зламати, і важко все це зібрати назад", — заявила голова виборчого комітету Демократичної партії Конгресу Сьюзан Дельбене (демократ від Вашингтона).

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп втратив $500 млн через нові мита, які він ввів. Загалом за тиждень капітал американського лідера знизився з $4,7 до 4,2 млрд.