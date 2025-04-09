Трамп заявив, що інші країни "цілують його дупу", намагаючись знизити мита на імпорт
Президент США запевнив колег-республіканців, що підвищення тарифів для інших країн допоможе їм на проміжних виборах у 2026 році. І зараз інші країни "благають" його про угоду.
Про це повідомляє CNBC TV.
Президент США висміяв інші країни, які намагаються вести з ним торговельні переговори і знизити мита на імпорт. Дональд Трамп заявив, що його благають про угоду.
"Ці країни телефонують нам, вони цілують мою дупу. Вони благають про угоду: "Будь ласка, будь ласка, сер, укладіть угоду. Я зроблю все. Я зроблю все, сер", — заявив президент США, виступаючи на благодійній вечері Національного республіканського комітету Конгресу. Його слова були зустрінуті сміхом серед присутніх.
Про це Дональд Трамп згадав у своїй промові про те, що підвищення тарифів допоможе республіканцям у Палаті представників перед проміжними виборами 2026 року.
"Ми переможемо на проміжних виборах, і на нас чекає колосальний, гучний переворот. Я дійсно в це вірю, — сказав Трамп. — Дуже важливо, щоб ми ухвалили великий, красивий законопроєкт. І я дійсно думаю, що нам дуже допомагає ситуація з тарифами, яка зараз складається, і це хороша ситуація. Це буде легендарно, ось побачите".
Коментарі Трампа прозвучали після того, як він підвищив мита для Китаю ще на 50 відсотків, після чого він становив 104 відсотки.
Низка республіканських законодавців у Палаті представників і Сенаті підписалися під двопартійними законопроєктами, які дозволять будь-яким тарифам, що їх запровадить президент, спливати через 40 днів, якщо їх не схвалить Конгрес. Представник Дон Бекон (республіканець, Небраска) допомагає керувати зусиллями в Палаті представників, у той час як сенатор Чак Грасслі (республіканець, Айова) є співкерівником у Сенаті.
На вечері у вівторок Трамп розкритикував законодавців, готових кинути йому виклик щодо питання про тарифи. Він заявив, що ці "бунтівні республіканці" заважають його меті.
"А потім я бачу якогось хлопця, який хоче покрасуватися і сказати: "Я думаю, що Конгрес має взяти переговори під свій контроль". Дозвольте мені сказати вам, ви не ведете переговори так, як я", — повідомив Трамп.
Трамп передбачив, що республіканці, які мають більшість у Палаті представників (220-213), наступного року посилять свій вплив у нижній палаті Конгресу США.
"Партія досягає успіху, і немає жодних причин, через які ми не повинні об'єднатися і виграти ці проміжні вибори, і виграти їх із великим відривом. Ми не просто збережемо нашу більшість; ми значно розширимо нашу більшість", — повідомив президент США.
Однак демократи дали зрозуміти, що використовуватимуть питання про тарифи проти республіканців у Палаті представників перед проміжними виборами.
"Республіканці підвищують ціни для родин... Це хаос, дисфункція, і президент запроваджує тарифи без жодного плану... Він може дуже легко все зламати, і важко все це зібрати назад", — заявила голова виборчого комітету Демократичної партії Конгресу Сьюзан Дельбене (демократ від Вашингтона).
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп втратив $500 млн через нові мита, які він ввів. Загалом за тиждень капітал американського лідера знизився з $4,7 до 4,2 млрд.