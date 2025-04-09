Трамп заявил, что другие страны "целуют его задницу", пытаясь снизить пошлины на импорт
Президент США заверил коллег-республиканцев, что повышение тарифов для других стран поможет им на промежуточных выборах в 2026 году. И сейчас другие страны "умоляют" его о сделке.
Об этом сообщает CNBC TV.
Президент США высмеял другие страны, которые пытаются вести с ним торговые переговоры и снизить пошлины на импорт. Дональд Трамп заявил, что его умоляют о сделке.
"Эти страны звонят нам, они целуют мою задницу. Они умоляют о сделке: "Пожалуйста, пожалуйста, сэр, заключите сделку. Я сделаю все. Я сделаю все, сэр", — заявил президент США, выступая на благотворительном ужине Национального республиканского комитета Конгресса. Его слова были встречены смехом среди присутствующих.
Про это Дональд Трамп упомянул в своей речи про то, что повышение тарифов поможет республиканцам в Палате представителей перед промежуточными выборами в 2026 году.
"Мы победим на промежуточных выборах, и нас ждет колоссальный, громогласный переворот. Я действительно в это верю, — сказал Трамп. — Очень важно, чтобы мы приняли большой, красивый законопроект. И я действительно думаю, что нам очень помогает ситуация с тарифами, которая сейчас складывается, и это хорошая ситуация. Это будет легендарно, вот увидите".
Комментарии Трампа прозвучали после того, как он повысил пошлины для Китая еще на 50 процентов, после чего он составил 104 процента.
Ряд республиканских законодателей в Палате представителей и Сенате подписались под двухпартийными законопроектами, которые позволят любым тарифам, которые введет президент, истекать через 40 дней, если их не одобрит Конгресс. Представитель Дон Бэкон (республиканец, Небраска) помогает руководить усилиями в Палате представителей, в то время как сенатор Чак Грассли (республиканец, Айова) является соруководителем в Сенате.
На ужине во вторник Трамп раскритиковал законодателей, готовых бросить ему вызов по вопросу о тарифах. Он заявил, что эти "мятежные республиканцы" мешают его цели.
"А потом я вижу какого-то парня, который хочет покрасоваться и сказать: "Я думаю, что Конгресс должен взять переговоры под свой контроль". Позвольте мне сказать вам, вы не ведете переговоры так, как я", — сообщил Трамп.
Трамп предсказал, что республиканцы, имеющие большинство в Палате представителей (220–213), в следующем году усилят свое влияние в нижней палате Конгресса США.
"Партия преуспевает, и нет никаких причин, по которым мы не должны объединиться и выиграть эти промежуточные выборы, и выиграть их с большим отрывом. Мы не просто сохраним наше большинство; мы значительно расширим наше большинство", — сообщил президент США.
Однако демократы дали понять, что будут использовать вопрос о тарифах против республиканцев в Палате представителей перед промежуточными выборами.
"Республиканцы повышают цены для семей… Это хаос, дисфункция, и президент вводит тарифы без всякого плана… Он может очень легко все сломать, и трудно все это собрать обратно", — заявила председатель избирательного комитета Демократической партии Конгресса Сьюзан Дельбене (демократ от Вашингтона).
Напомним, президент США Дональд Трамп потерял $500 млн из-за новых пошлин, которые он ввел. Всего за неделю капитал американского лидера снизился с $4,7 до 4,2 млрд.