Трамп заявил, что другие страны "целуют его задницу", пытаясь снизить пошлины на импорт

Президент США заверил коллег-республиканцев, что повышение тарифов для других стран поможет им на промежуточных выборах в 2026 году. И сейчас другие страны "умоляют" его о сделке.

Related video

Об этом сообщает CNBC TV.

Дональд Трамп заявил, что другие страны "целуют его в задницу"

Президент США высмеял другие страны, которые пытаются вести с ним торговые переговоры и снизить пошлины на импорт. Дональд Трамп заявил, что его умоляют о сделке.

"Эти страны звонят нам, они целуют мою задницу. Они умоляют о сделке: "Пожалуйста, пожалуйста, сэр, заключите сделку. Я сделаю все. Я сделаю все, сэр", — заявил президент США, выступая на благотворительном ужине Национального республиканского комитета Конгресса. Его слова были встречены смехом среди присутствующих.

Про это Дональд Трамп упомянул в своей речи про то, что повышение тарифов поможет республиканцам в Палате представителей перед промежуточными выборами в 2026 году.

"Мы победим на промежуточных выборах, и нас ждет колоссальный, громогласный переворот. Я действительно в это верю, — сказал Трамп. — Очень важно, чтобы мы приняли большой, красивый законопроект. И я действительно думаю, что нам очень помогает ситуация с тарифами, которая сейчас складывается, и это хорошая ситуация. Это будет легендарно, вот увидите".

Выступление Дональда Трампа на гала-вечере республиканцев

Комментарии Трампа прозвучали после того, как он повысил пошлины для Китая еще на 50 процентов, после чего он составил 104 процента.

Ряд республиканских законодателей в Палате представителей и Сенате подписались под двухпартийными законопроектами, которые позволят любым тарифам, которые введет президент, истекать через 40 дней, если их не одобрит Конгресс. Представитель Дон Бэкон (республиканец, Небраска) помогает руководить усилиями в Палате представителей, в то время как сенатор Чак Грассли (республиканец, Айова) является соруководителем в Сенате.

На ужине во вторник Трамп раскритиковал законодателей, готовых бросить ему вызов по вопросу о тарифах. Он заявил, что эти "мятежные республиканцы" мешают его цели.

"А потом я вижу какого-то парня, который хочет покрасоваться и сказать: "Я думаю, что Конгресс должен взять переговоры под свой контроль". Позвольте мне сказать вам, вы не ведете переговоры так, как я", — сообщил Трамп.

Трамп предсказал, что республиканцы, имеющие большинство в Палате представителей (220–213), в следующем году усилят свое влияние в нижней палате Конгресса США.

"Партия преуспевает, и нет никаких причин, по которым мы не должны объединиться и выиграть эти промежуточные выборы, и выиграть их с большим отрывом. Мы не просто сохраним наше большинство; мы значительно расширим наше большинство", — сообщил президент США.

Однако демократы дали понять, что будут использовать вопрос о тарифах против республиканцев в Палате представителей перед промежуточными выборами.

"Республиканцы повышают цены для семей… Это хаос, дисфункция, и президент вводит тарифы без всякого плана… Он может очень легко все сломать, и трудно все это собрать обратно", — заявила председатель избирательного комитета Демократической партии Конгресса Сьюзан Дельбене (демократ от Вашингтона).

Напомним, президент США Дональд Трамп потерял $500 млн из-за новых пошлин, которые он ввел. Всего за неделю капитал американского лидера снизился с $4,7 до 4,2 млрд.