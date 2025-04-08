Обвал ринку в США: Трамп втратив $500 млн через введені ним нові мита, — Forbes

Президент США Дональд Трамп втратив $500 млн через нові мита, які він ввів. Загалом за тиждень капітал американського лідера знизився з $4,7 до 4,2 млрд.

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Тарифи на перший погляд здаються простим інструментом, який часто призводить до несподіваних наслідків, пише журнал Forbes.

Менш ніж за тиждень вартість відкритих акцій і приватних активів Трампа впала разом із загальним станом американського ринку. Найбільша втрата торкнулася його найціннішого активу Trump Media and Technology Group: за останні три торгові дні ціна її акцій впала на 8%, досягнувши мінімуму з жовтня.

Дол активів, яка ще 2 квітня коштувала $2,2 млрд, тепер оцінюють у $2 млрд. Сума фінансових втрат приблизно $200 млн — це тільки початок проблем у справах президента, вказують аналітики.

Падає в ціні й комерційна нерухомість, що належить Дональду Трампу. Портфель, що включає об'єкти в Trump Tower і 40 Wall Street, подешевшав з $660 млн до $570 млн. Акції партнера Vornado Realty Trust впали на 14%, f SL Green — на 15%.

Гольф-клуби президента США втратили $70 млн: акції Vail Resorts, Soho House і Topgolf Callaway Brands знизилися на 15%. Готельний бізнес також втрачає прибуток: Trump National Doral подешевшала у вартості на $65 млн.

Житлова нерухомість, що належить американському президенту, різко впала в ціні: акції чотирьох власників квартир впали в середньому на 13%.

"Найзахищенішими активами Трампа можуть бути пентхаус на вершині вежі Трампа і приватна резиденція в Мар-а-Лаго. Ці види активів працюють не так, як публічні акції", — пояснює агент із продажу нерухомості в Палм-Біч Дана Кох.

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск нещодавно образив радника Трампа з питань торгівлі Пітера Наварро. Маск порівняв чиновника з мішком цегли.

Мільярдер Воррен Баффет став єдиним, кому вдалося заробити на митах Трампа. Наразі він є четвертою найбагатшою людиною у світі.