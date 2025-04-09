Китай ответил Трампу: пошлины на американские товары растут до 84%

В ответ на тарифную политику президента США Дональда Трампа Китай повысил до 84% пошлины на американские товары.

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Об этом сообщило издание Bloomberg.

Поэтому тарифы на импортные товары из США вырастут с 34% до 84%.

Такие меры китайское правительство ввело после того, как американские тарифы против Пекина достигли 104%. Новые тарифы Китая начнут действовать с 10 апреля.

В Китае также заявили, что подадут в суд на США.

Министерство торговли КНР также добавило 12 американских компаний в список экспортного контроля и шесть американских компаний в список "ненадежных".

Официальный Пекин назвал решение Трампа о повышении тарифов "ошибкой за ошибкой", в то же время в КНР подчеркнули, что оставляют двери открытыми для диалога с США.

Китайское правительство также подчеркнуло свою решимость "бороться до конца", если США продолжат вводить новые пошлины.

Со 2 апреля президент США Дональд Трамп ввел против Китая 34% пошлины в дополнение к уже существующим 20%. Пекин ответил 34% пошлинами на американские товары. Впоследствии Трамп пригрозил дополнительными 50% пошлинами против КНР, если Китай не отменит 34%. Пекин отказался от этого предложения и Трамп ввел дополнительные 50% пошлины.

Общие таможенные тарифы на импорт китайских товаров в США достиг 104%. Поэтому теперь Китай вводит 50% пошлины и общая цифра тарифов на американский импорт достигла 84%.

Напомним, что Трамп заверил своих республиканских коллег, что увеличение тарифов на другие страны принесет выгоду на промежуточных выборах 2026 года. Сейчас другие государства "просят" его о заключении соглашения.

Также, Дональд Трамп понес убытки в размере $500 млн из-за новых таможенных тарифов, которые он ввел. За неделю его состояние сократилось с $4,7 млрд до $4,2 млрд.