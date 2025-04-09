"Крадуть і продають назад": у США заговорили про 400% мита для Китаю (відео)

Мільйонер Кевін О'Лірі вважає, що те, що США запровадили 104% мита для Китаю, є недостатнім. Натомість він виступає за 400% мита для країни.

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Про це інвестор сказав у розмові з журналістами CNN.

Кевін О'Лірі виступає за 400% мита для Китаю

Кевін О'Лірі закликав запровадити 400% мита для Китаю, оскільки країна "краде, виробляє та продає нам це назад".

О'Лірі стверджував, що Китай не грає за правилами і, попри те, що він є членом Світової організації торгівлі (СОТ), не дотримується її правил.

За словами мільйонера, Китай викрадає інтелектуальну власність, яка не може бути оскаржена в китайських судах. А уряд Китаю начебто краде технології, виробляє продукцію у своїй країні та продає її назад у США.

"Я хочу, щоб Сі (прибув, — ред.) на літаку до Вашингтона, щоб вирівняти умови гри", — зазначив О’Лірі, коли він сказав, що це вже не стосується тарифів.

Ніхто, включно з попередніми адміністраціями США та Європою, десятиліттями не боровся з Китаєм, сказав він, додавши: "З мене достатньо".

Зокрема, інвестор стверджував, що він виступає від імені мільйонів американців, які мають IP-адреси, нібито вкрадені Китаєм. Він сказав, що нарешті є адміністрація (Трампа, — ред.), яка зайнялася цим питанням з Китаєм.

"Сі може залишатися верховним лідером, лише якщо люди будуть найнятими", — сказав О’Лірі.

Маючи 25% світового ВВП, США все ще є провідною економікою у світі, але вони "не матимуть цього вічно", попередив мільйонер. Тому вкрай важливо чинити тиск на Китай зараз, додав він.

Тарифи США та Китаю

У відповідь на тарифну політику президента США Дональда Трампа Китай 9 квітня підвищив до 84% мита на американські товари (з 34%). У Китаї також заявили, що подадуть до суду на американців.

У Пекіні назвали рішення Трампа про підвищення тарифів "помилкою за помилкою", водночас у КНР наголосили, що залишають двері відкритими для діалогу із США.

Нагадаємо, Євросоюз оголосив, що запроваджує тарифи на 21 мільярд євро на товари зі США з 15 квітня. Такий крок ЄС ухвалив у відповідь на 25% мита, які Трамп запровадив на експорт сталі та алюмінію.

Також Фокус писав про те, що сам Трамп зазнав фінансових збитків на суму $500 млн через введення нових мит. Протягом одного тижня статки президента США зменшились з $4,7 млрд до $4,2 млрд.