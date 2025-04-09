Відповідь на мита Трампа: ЄС оголосив про введення нових тарифів на американські товари

Євросоюз оголосив, що запроваджує тарифи на 21 мільярд євро на товари зі США з 15 квітня. Такий крок ЄС ухвалив у відповідь на 25% мита, які Трамп запровадив на експорт сталі та алюмінію.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Європейський союз схвалив мита на американські товари на загальну суму близько 21 млрд євро (23,2 млрд доларів США) у відповідь на 25% мита, запроваджені президентом США на експорт сталі та алюмінію з ЄС.

Більшість із 27 держав-членів ЄС сьогодні проголосували за санкції, деякі з яких набудуть чинності в середині квітня. Тарифи будуть націлені на політично чутливі американські штати і включатимуть такі продукти, як соєві боби з Луїзіани, де мешкає спікер палати представників Майк Джонсон, а також алмази, сільськогосподарську продукцію, птицю та мотоцикли.

Європейська комісія заявила, що контрзаходи можуть бути припинені у будь-який час, "якщо США погодяться на справедливий та збалансований результат переговорів".

Видання зазначає, що цей крок з боку ЄС посилює зростаючу трансатлантичну торгову війну, оскільки США також застосували універсальний тариф у розмірі 20% майже до всього європейського експорту, а також окреме мито у розмірі 25% на автомобілі та деякі автозапчастини. Трамп заявив, що оголосить про додаткові тарифи на пиломатеріали, напівпровідникові чіпи та фармацевтичну продукцію. Усі нові тарифи Трампа зачеплять близько 380 млрд євро товарів ЄС.

Міністр фінансів США Скотт Бессент у відповідь заявив, що рішенням про введення мит у відповідь Європа "переріже собі горло", приєднавшись до Китаю.

Раніше Євросоюз виступив із ініціативою взаємного скасування мит на промислові товари, втім, на думку Трампа, цього недостатньо. Він наголосив, що США мають щорічний торговельний дефіцит із ЄС у розмірі 350 мільярдів доларів, і його слід "швидко усунути". Один зі способів — це масштабні закупівлі американських енергоресурсів.

Нагадаємо, що президент США Трамп запевнив своїх республіканських союзників, що підвищення мит на імпортні товари інших країн сприятиме їхньому успіху на проміжних виборах 2026 року.

Також, президент США Дональд Трамп зазнав фінансових збитків на суму $500 млн через введення нових мит. Протягом одного тижня його статки зменшились з $4,7 мільярда до $4,2 мільярда.