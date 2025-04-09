Против Украины воюют по меньшей мере 155 китайцев: Зеленский назвал имена первых пленных (видео)

Украине известно о 155 гражданах Китая, которые воюют на стороне РФ. В основном россияне вербуют китайцев через соцсети.

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Об этом пишет "Главком" со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского на закрытой конференции.

По словам главы государства, есть четкая схема вербовки граждан КНР через соцсети, в частности TikTok, где распространяются рекламные ролики россиян.

Владимир Зеленский отметил, что Пекин знает о вербовке своих граждан на войну против Украины. Президент добавил, что подготовка китайцев к боевым действиям длится 1-2 месяца и происходит в учебных центрах на территории РФ.

"Россияне через китайские соцсети распространяют рекламные ролики о вербовке. Не тайная вербовка — это важно. Может, есть еще и тайная. Далее эти люди прибывают в Российскую Федерацию, в Москву. Медицинские обследования — 3-4 суток. 1-2 месяца — учебные центры. Воюют они на территории Украины. Получают миграционные карточки, а также карточку платежной системы "Мир", на которую получают, соответственно, деньги", — отметил президент.

В частности, Зеленский назвал имена двух пленных-китайских граждан — Ванг Гуанцзюн 1991 года рождения и Чанг Ренбо 1998 года рождения, пишет "Суспільне".

Солдаты из Китая в плену ВСУ: детали

Владимир Зеленский 8 апреля сообщил, что украинские воины взяли в плен двух солдатиз КНР, которые воевали за россиян. По словам президента Украины, пленных китайцев захватили в Донецкой области. Украинские спецслужбы выясняют все факты, а пленные находятся в СБУ.

После этого глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в ведомство вызвали поверенного в делах Китая, чтобы он дал объяснения по факту участия китайских солдат в войне.

На кого Украина готова обменять пленных иностранцев

Говоря о северокорейских солдатах, Зеленский отметил, что Украина готова их обменять только на украинских воинов, которые находятся в российском плену, пишет "Интерфакс-Украина".

"Думали, что там один человек не выживет в результате ранений. Сделали соответствующие операции, они живы и находятся в Украине. Мы бы хотели их обменять. Мы готовы их менять только на украинских воинов, которые находятся в российском плену. Мы передали такой сигнал", — заявил президент.

Напомним, в США знают о захвате в плен двух солдат Китая, которые воевали на стороне россиян в Донецкой области. Там назвали Китай "большим спонсором России в войне против Украины".

Также Фокус писал о том, что глава МИД Китая Лин Цзянь 9 апреля прокомментировал попадание в плен украинских бойцов граждан КНР в Донецкой области. По его словам, китайское правительство проверяет информацию в сотрудничестве с украинской стороной.