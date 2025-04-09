"Проверяем информацию": в МИД Китая отреагировали на взятие в плен граждан КНР в Украине

Глава МИД Китая Лин Цзянь прокомментировал попадание в плен украинских бойцов граждан КНР в Донецкой области. По его словам, китайское правительство проверяет информацию в сотрудничестве с украинской стороной.

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Об этом глава Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Лин Цзянь сказал во время брифинга, пишет 9 апреля NewsWeek.

На вопрос украинского журналиста о том, почему граждане КНР воюют за Россию и пытаются ли китайские дипломаты связаться с пленными, Лин Цзянь ответил, что Китай проверяет информацию со стороны Си Цзиньпина.

"Позвольте подчеркнуть, что правительство Китая всегда просит граждан держаться как можно дальше от зон вооруженных конфликтов, избегать любой формы участия в них и, в частности, избегать участия в военных операциях любой стороны", — сказал глава китайского МИД.

Солдаты из КНР в плену ВСУ: детали

Президент Украины Владимир Зеленский 8 апреля сообщил, что украинские бойцы взяли в плен двух солдат из Китая, которые воевали за ВС РФ. По словам президента, пленных китайцев захватили в Донецкой области.

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в ведомство вызвали поверенного в делах Китая, чтобы он дал объяснения по факту участия китайских солдат в российско-украинской войне.

Командир отделения 24 ОШБр Станислав Бунятов предположил, что солдаты КНР оказались в Украине неслучайно и в Донецкой области они получали боевой опыт.