"Оказались в Украине неслучайно": бойцы ВСУ предположили, почему солдаты КНР были в Донецкой области

Впервые украинские защитники взяли в плен солдат из Китая, которые приехали убивать украинцев на стороне РФ. Они воевали в рядах ВС РФ в Донецкой области.

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Китайцев захватили прямо во время боя, когда те были с оружием в руках. Фокус собрал все, что известно о китайских военнослужащих, попавших в плен.

Было шестеро, но выжили не все

Пленили китайских солдат бойцы 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВСУ. Об этом сообщили на Facebook-странице бригады.

"Воины 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады на днях взяли в плен двух граждан Китайской Народной Республики", — говорится в сообщении.

Отмечается, что китайские солдаты находились в рядах ВС РФ и вели бой с оружием в руках. Их было шестеро, но в плен попали только двое из них. Остальные были ликвидированы. Это произошло в пределах населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка.

Зеленский отреагировал на захват солдат КНР в Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что бойцы также изъяли документы этих пленных, банковские карты и установили их личные данные.

"Есть информация о том, что таких граждан Китая в подразделениях оккупанта значительно больше, чем двое. Сейчас выясняем все факты. Работают разведка, СБУ, соответствующие подразделения Вооруженных Сил", — написал Зеленский.

Он добавил, что поручил министру иностранных дел Украины немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать.

"Привлечение Россией еще и прямо или косвенно Китая в эту войну в Европе — это четкий сигнал, что Путин собирается делать что угодно, кроме завершения войны. Он ищет, как воевать дальше. На это точно нужна реакция. Реакция Соединенных Штатов, Европы и всех в мире, кто хочет, чтобы был мир", — отметил президент.

Пленных граждан Китая передали Службе безопасности Украины. Продолжаются соответствующие следственные и оперативные действия.

Оказались в Украине неслучайно

По информации источников "Украинской правды" упоминания об участии граждан КНР в войне на стороне России появлялись в радиопереговорах российских военных на Северском направлении уже несколько недель. Однако только после взятия в плен первых двух китайцев, эта информация подтвердилась.

Украинские бойцы считают, что китайские солдаты в Украине оказались совсем неслучайно. Они приобретают боевой опыт. Об этом в своем телеграм-канале "Говорят Снайпер" написал командир отделения 24 ОШБр Станислав Бунятов.

"Китайцев взяли в плен. В интернете один за другим паблики публикуют смешного китайца, который на самом деле далеко не лох. Китайцы приехали учиться, а не заменять россиян на позициях, они имеют свою легенду, понимают русский язык и довольно профессионально ведут себя на поле боя", — пишет военный.

Этого же мнения придерживается и другой военный ВСУ — лейтенант Вооруженных сил с позывным "Алекс".

"Полностью согласен. Китайцам необходимо "почувствовать" эту войну и получить боевой опыт и понять поле боя и условия нашей войны. Понятно, что регулярку они не отправляют сюда, но здесь, как и во внешней политике, они последовательны, осторожны и тихо наблюдают, собирая необходимую информацию", — написал он в своем телеграм-канале.

Аналитики DeepState сообщили, что украинские защитники рискуя жизнью взяли второго китайца в плен. В этой операцииучаствовали бойцы 2 механизированного батальона 157 ОМБр, который ведет бои в Тарасовке.

"После того как китайца нагрели и напоили, тот начал поднимать политические темы, не обошел и фигуру Мао Дзэдуна", — отметили аналитики.

МИД вызвал для объяснений поверенного в делах Китая

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Китая для объяснений относительно того, что граждане Китая участвуют в войне против Украины. Об этом глава МИД Украины Андрей Сибига написал в Х.

"Мы решительно осуждаем привлечение Россией граждан Китая к своей агрессивной войне против Украины, а также их участие в боевых действиях против украинских сил. Мы вызвали временного поверенного в делах Китая в Украине в МИД, чтобы выразить протест и потребовать объяснений", — говорится в его сообщении.

Также Сибига отметил, что участие граждан Китая в войне против Украины на стороне РФ подрывает доверие к Пекину как к ответственному постоянному члену Совета Безопасности ООН и ставит под сомнение задекларированную Китаем мирную позицию.