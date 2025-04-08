Рисковали жизнью: бойцы 157 бригады пленили китайского солдата ВС РФ, — DeepState (видео)

Во время боев на Покровском направлении бойцы 157 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины захватили в плен китайского солдата, который воевал на стороне Российской Федерации. После короткого общения с украинцами он высказался относительно основателя Коммунистической партии Китая Мао Цзэдуна, свидетельствует короткое видео, опубликованное аналитиками проекта DeepState.

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О деталях взятия в плен китайского солдата говорится в заметке аналитиков в Telegram-канале.

Сообщение DeepState появилось в сети около 19 часов 8 апреля. Указывается, что китайского солдата взяли в плен бойцы 2 механизированного батальона 157 ОМБр ВСУ. Событие произошло в селе Тарасовка Донецкой области, говорится в заметке. При этом отмечается, что бойцам пришлось "рисковать жизнью". Также аналитики рассказали, что пленный начал высказываться относительно Мао Цзэдуна и это произошло после того, как его "нагрели и напоили".

Китайские солдаты — детали

В одном из предыдущих сообщений упоминается о другом случае взятия в плен китайских солдатов. Аналитики дополнили заявление президента Украины Владимира Зеленского и сообщили, что спецоперация состоялась во время боя под Белогоровкой (вероятно, на Краматорском направлении). Спецоперацию провели бойцы 1 аэромобильного батальона 81 ОАеМБр, написали аналитики. Также они сообщили, что это произошло 5 апреля и в плен захватили двух граждан КНР.

На карте боевых действий DeepState можно обозначить две точки, в которых украинцы пленили китайских солдат: Тарасовка под Покровском и Белогоровка под Краматорском. Пока не ясно, в плен попали двое или трое граждан КНР.

Китайские солдаты — точки, в которых действовали бойцы ВСУ, согласно данным DeepState Фото: DeepState

Отметим, днем 8 апреля президент Владимир Зеленский сообщил о появлении на поле боя китайских солдат, которые воюют на стороне ВС РФ. Глава государства заявил, что это произошло в Донецкой области: солдат взяли в плен бойцы ВСУ. Происхождение пленных подтверждалось документами, указано в заявлении президента в Telegram-канале. Фокус исследовал видео с китайским солдатом: в названии файла почему-то указано, что речь идет о корейском военном.

Между тем на происшествие отреагировал глава МИД Украины Андрей Сибига. Чиновник вызвал к себе временного поверенного в делах Китая и потребовал объяснить, почему произошел инцидент.

Отметим, 4 апреля издание ZDF написало, что на территории Украины могут оказаться военные КНДР, которые до этого воевали в составе ВС РФ в пределах Курской области. Немецкие журналисты отметили, что об этом может свидетельствовать увеличенное количество северокорейских САУ "Коксан". Также привлекает внимание, на какие отрезки фронта их перебросили: под Запорожье и под Херсон, сообщило ZDF.

Напоминаем, 8 апреля Центр противодействия дезинформации СНБО заявил, что Китай пытается взять под контроль порты в Черном море.