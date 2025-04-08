Ризикували життям: бійці 157 бригади полонили китайського солдата ЗС РФ, — DeepState (відео)

Під час боїв на Покровському напрямку бійці 157 окремої механізовано бригади Збройних сил України захопили в полон китайського солдата, який воював на боці Російської Федерації. Після короткого спілкування з українцями він висловився щодо засновника Комуністичної партії Китаю Мао Цзедуна, свідчить коротке відео, опубліковане аналітиками проєкту DeepState.

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Про деталі взяття в полон китайського солдата ідеться у дописі аналітиків у Telegram-каналі.

Допис DeepState з'явився у мережі близько 19 год 8 квітня. Вказується, що китайського солдата взяли в полон бійці 2 механізованого батальйону 157 ОМБр ЗСУ. Подія відбулась у селі Тарасівка Донецької області, ідеться у дописі. При цьому наголошується, що бійцям довелось "ризикувати життям". Також аналітики розповіли, що полонений почав висловлюватись щодо Мао Цзедуна і це сталось після того, як його "нагріли та напоїли".

Китайські солдати — деталі

У одному з попередніх дописів згадується про інший випадок взяття в полон китайського солдата. Аналітики доповнили заяву президента України Володимира Зеленського і повідомили, що спецоперація відбулась під час бою під Білогорівкою (ймовірно, на Краматорському напрямку). Спецоперацію провели бійці 1 аеромобільного батальйону 81 ОАеМБр, написали аналітики. Також вони повідомили, що це сталось 5 квітня й у полон захопили двох громадян КНР.

На карті бойових дій DeepState можна позначити дві точки, в яких українці полонили китайських солдатів: Тарасівка під Покровськом та Білогорівка під Краматорськом. Поки не ясно, в полон потрапили двоє чи троє громадян КНР.

Китайські солдати - точки, в яких діяли бійці ЗСУ, згідно з даними DeepState Фото: DeepState

Зазначимо, вдень 8 квітня президент Володимир Зеленський повідомив про появу на полі бою китайських солдатів, які воюють на боці ЗС РФ. Глава держави заявив, що це відбулось в Донецькій області: солдатів взяли в полон бійці ЗСУ. Походження полонених підтверджувалось документами, вказано у заяві президента у Telegram-каналі. Фокус дослідив відео з китайським солдатом: у назві файлу чомусь вказано, що ідеться про корейського військового.

Тим часом на подію відреагував глава МЗС України Андрій Сибіга. Посадовець викликав до себе тимчасового повіреного у справах Китаю та вимагав пояснити, чому стався інцидент.

Зазначимо, 4 квітня видання ZDF написало, що на території України можуть опинитись військові КНДР, які доти воювали у складі ЗС РФ в межах Курської області. Німецькі журналісти зауважили, що про це може свідчити збільшена кількість північнорейських САУ "Коксан". Також привертає увагу, на які відтинки фронту їх перекинули: під Запоріжжя та під Херсон, повідомило ZDF.

Нагадуємо, 8 квітня Центр протидії дезінформації РНБО заявив, що Китай намагається взяти під контроль порти в Чорному морі.