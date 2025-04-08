Інвестує в порт в 30 км від бази РФ: Китай хоче витіснити НАТО з Чорного моря, — ЦПД

Керівник ЦПД Андрій Коваленко говорить, що компанії Китаю в Чорному морі долучилися до будівництва стратегічного грузинського порту Анаклія, при цьому США були виключені з проєкту. Це дозволить Пекіну отримати прямий морський шлях до Європи в обхід країн Північноатлантичного альянсу (НАТО), України та Росії.

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Про китайську експансію керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко пише у своєму Telegram-каналі 8 квітня.

Китай хоче отримати доступ до Європи через Чорне море Фото: Скриншот

За словами Андрія Коваленка, Китай інвестує в будівництво порту Анаклія сотні мільйонів доларів і має майже половину акцій.

"Це не просто інфраструктура — це геополітичний важіль", — зазначає керівник ЦПД.

Він зазначає, що всього за 30 км від Анаклії розташована російська військова база в Очамчирі в окупованій РФ частині території Грузії — Абхазії.

При цьому раніше китайські компанії зайшли в грузинські міста Поті та Батумі, а також Китай просуває проєкти у Вірменії та тримає контроль над логістикою Абхазії.

"Грузинський уряд дедалі активніше інтегрується в китайську модель управління, з Huawei в інфраструктурі, з "антиіноземними" законами та іншим", — зауважує Андрій Коваленко.

На його думку, стратегія Пекіна полягає в тому, щоб витіснити НАТО зі східної частини Чорного моря та отримати альтернативний маршрут до Європи без участі Росії та Туреччини. Це дозволить Сі Цзіньпіну розширити китайську військово-логістичну мережу під виглядом цивільних об'єктів.

"Китайська експансія на чорноморському напрямку — це сигнал для Альянсу: Пекін уже не лише в Тихому океані. Коли порт Анаклія запрацює в повному обсязі, Китай отримає більший доступ до Європи напряму, минаючи Арктику й Україну", — говорить керівник ЦПД.

Порт Анаклія буде розташований недалеко від військової бази РФ в Очамчирі Фото: Скриншот

Нагадаємо, ЗМІ 2 квітня писали, що РФ підозрює Китай у відправленні військової техніки в Україну та посилює перевірки китайських вантажних поїздів, які прямують до Європи.

4 квітня Китай оголосив мита в 34% на всі американські товари у відповідь на нові тарифи президента США Дональда Трампа.

Трамп своєю чергою 7 квітня у в соцмережі Truth Social пригрозив Китаю новими 50% митами, якщо тарифи для США не буде скасовано.