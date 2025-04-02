Таємна ворожнеча: Росія підозрює Китай, що ті відправляють військову техніку в Україну

РФ посилює спостереження за китайськими вантажними поїздами, які прямують до Європи. І митні перевірки з боку Росії посилилися, як і конфіскації китайських вантажів.

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Про це повідомляє Mainichi.

Вантажний поїзд, що регулярно прямує з Китаю до Європи, опинився в нетиповій ситуації: з початку 2025 року обсяг перевезених контейнерів різко впав. Передбачається, що це пов'язано з тим, що Росія, побоюючись постачань в Україну через Європу китайських товарів військового і цивільного призначення, як-от деталі для безпілотників, посилила запобіжні заходи щодо вантажних поїздів, які прямують із Китаю через її територію.

"Тріщини в стратегії керівництва Сі Цзіньпіна "гнатися за двома зайцями" як у Росії, так і в Європі стали очевидними у сфері вантажних перевезень", — наголошується в статті.

За даними китайських ЗМІ, у жовтні 2024 року митні перевірки з боку російської влади, що є транзитним пунктом для вантажних поїздів, які прямують із Китаю до Європи, було посилено, внаслідок чого почастішали випадки конфіскації або затримки вантажів на кілька місяців. До списку заборонених до ввезення через кордон товарів, внесеного російською владою, входять електронне обладнання та точні прилади, а також безпілотники та їхні частини.

Поїзд, що прямує з Китаю до Європи через Росію

У результаті, згідно з офіційними даними, щомісячний обсяг контейнерних перевезень з Китаю до Європи скоротився вдвічі, при цьому темпи зниження особливо посилилися цього року.

Великі державні ЗМІ Китаю, такі як інформаційне агентство "Сіньхуа" і Центральне телебачення Китаю, практично не висвітлюють цю тему. Однак деякі китайські ЗМІ повідомили про скарги китайських компаній на це несподіване втручання, заявивши таке: "Вантаж, що прямував до Європи, застряг у Росії на кілька місяців", або "Різдвяні товари не доставили вчасно, що призвело до величезних збитків" і далі в такому ж тоні.

Посол Китаю в Росії спробував покласти край ситуації, пояснивши гонконгським ЗМІ в березні: "Російські заходи спрямовані не тільки на Китай. Їх вживають через те, що деякі (китайські компанії) порушили правила транспортування товарів подвійного призначення і мали неповні митні документи. Завдяки спілкуванню з Росією це питання в основному було вирішено".

Однак логістична галузь, як і раніше, побоюється економічних втрат, і робляться спроби вивчити альтернативні маршрути, що не проходять через Росію.

Вантажний поїзд Китай-Європа позиціонується як важливий проєкт, що символізує очолювану Китаєм ініціативу "Один пояс, один шлях" — масштабний план створення економічної зони, створений за зразком стародавнього торгового шляху, відомого як Шовковий шлях. Готуючись до довгострокової конкуренції зі Сполученими Штатами, керівництво Сі Цзіньпіна намітило стратегію тіснішого економічного співробітництва з Європою.

Однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року багато європейських компаній стали уникати використання центральноєвропейського вантажного поїзда, що проходить через Росію. Останній крок Росії завдає ще одного удару по залізничному сполученню Китай-Європа, яке і без того стоншилося.

Вважається, що новий "Шовковий шлях" проляже через Азію і Каспійське море. Переговори щодо економічного коридору через Євразію символізують складні відносини між Китаєм і Росією.

Нагадаємо, на початку березня офіційні ЗМІ Китаю несподівано показали сюжет про те, як воюють солдати ЗСУ. Це був перший матеріал на подібну тему. До цього китайські журналісти знімали виключно російських солдатів.