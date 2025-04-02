Тайная вражда: Россия подозревает Китай, что те отправляют военную технику в Украину

РФ усиливает наблюдение за китайскими грузовыми поездами, которые следуют в Европу. И таможенные проверки со стороны России усилились, как и конфискации китайских грузов.

Related video

Об этом сообщает Mainichi.

Грузовой поезд регулярно следующий из Китая в Европу, оказался в нетипичной ситуации: с начала 2025 года объем перевозимых контейнеров резко упал. Предполагается, что это связано с тем, что Россия, опасаясь поставок в Украину через Европу китайских товаров военного и гражданского назначения, таких как детали для беспилотников, усилила меры пресечения в отношении грузовых поездов, направляющихся из Китая через ее территорию.

"Трещины в стратегии руководства Си Цзиньпина "гнаться за двумя зайцами" как в России, так и в Европе стали очевидны в сфере грузовых перевозок", — отмечается в статье.

По данным китайских СМИ, в октябре 2024 года таможенные проверки со стороны российских властей, являющихся транзитным пунктом для грузовых поездов, следующих из Китая в Европу, были усилены, в результате чего участились случаи конфискации или задержки грузов на несколько месяцев. В список запрещенных к ввозу через границу товаров, внесенный российскими властями, входят электронное оборудование и точные приборы, а также беспилотники и их части.

Поезд, следующий из Китая в Европу через Россию

В результате, согласно официальным данным, ежемесячный объем контейнерных перевозок из Китая в Европу сократился вдвое, при этом темпы снижения особенно усилились в этом году.

Крупные государственные СМИ Китая, такие как информационное агентство "Синьхуа" и Центральное телевидение Китая, практически не освещают эту тему. Однако некоторые китайские СМИ сообщили о жалобах китайских компаний на это неожиданное вмешательство, заявив следующее: "Груз, направлявшийся в Европу, застрял в России на несколько месяцев", или "Рождественские товары не были доставлены в срок, что привело к огромным убыткам" и далее в таком же тоне.

Посол Китая в России попытался положить конец ситуации, объяснив гонконгским СМИ в марте: "Российские меры направлены не только на Китай. Они предпринимаются из-за того, что некоторые (китайские компании) нарушили правила транспортировки товаров двойного назначения и имели неполные таможенные документы. Благодаря общению с Россией этот вопрос в основном был решен".

Однако логистическая отрасль по-прежнему опасается экономических потерь, и предпринимаются попытки изучить альтернативные маршруты, не проходящие через Россию.

Грузовой поезд Китай-Европа позиционируется как важный проект, символизирующий возглавляемую Китаем инициативу "Один пояс, один путь" — масштабный план создания экономической зоны, созданный по образцу древнего торгового пути, известного как Шелковый путь. Готовясь к долгосрочной конкуренции с Соединенными Штатами, руководство Си Цзиньпина наметило стратегию более тесного экономического сотрудничества с Европой.

Однако после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году многие европейские компании стали избегать использования центральноевропейского грузового поезда, проходящего через Россию. Последний шаг России наносит еще один удар по и без того истончившемуся железнодорожному сообщению Китай-Европа.

Считается, что новый "Шелковый путь" проляжет через Азию и Каспийское море. Переговоры по экономическому коридору через Евразию символизируют сложные отношения между Китаем и Россией.

Напомним, в начале марта официальные СМИ Китая неожиданно показали сюжет о том, как воюют солдаты ВСУ. Это был первый материал на подобную тему. До этого китайские журналисты снимали исключительно российских солдат.