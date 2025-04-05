Влада Китаю не схвалила угоду про продаж TikTok у США: стала відома причина

Влада Китайської Народної Республіки відмовилася від схвалення угоди з продажу американських активів соцмережі TikTok через введені мита на товари з "Піднебесної".

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Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами двох джерел, знайомих із ситуацією, угоду з виділення американських активів TikTok заморозили після того, як Китай дав зрозуміти, що не схвалить її після оголошення президентом США Дональдом Трампом про введення мит.

У п'ятницю, 4 квітня, Трамп на 75 днів продовжив термін, відведений компанії-власнику ByteDance для продажу американських активів популярного застосунку.

Угода, як зазначається, значною мірою вже була завершена до середи, 2 квітня. У договорі американські активи TikTok переспрямовували в нову компанію, що базується в США і перебуває під контролем і управлінням американських інвесторів. При цьому ByteDance отримувала б менше 20% активів.

За словами джерела, угоду було вже схвалено наявними інвесторами, новими інвесторами, самою ByteDance і урядом США, проте в суботу вранці, 5 квітня, компанія заявила, що розбіжності з приводу угоди зберігаються.

"Ми все ще ведемо переговори з урядом США, але угода не досягнута, і у двох сторін, як і раніше, є розбіжності з багатьох ключових питань", — йдеться в заяві компанії.

"Китай неодноразово заявляв про свою позицію щодо TikTok. Китай завжди поважав і захищав законні права та інтереси підприємств і виступав проти практики, що порушує основні принципи ринкової економіки", — прокоментувало статус угоди Посольство Китаю у Вашингтоні.

Своєю чергою глава Білого дому також прокоментував призупинення угоди з продажу додатка, яким користуються 170 мільйонів американців.

"Угода потребує більше роботи, щоб гарантувати підписання всіх необхідних схвалень... Ми сподіваємося продовжити сумлінну роботу з Китаєм, який, як я розумію, не дуже задоволений нашими відповідними тарифами", — написав Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підняв тарифи на товари, імпортовані в країну. Після цього мита для Китаю зросли одразу до 54%.

Після цього Пекін заявив, що з 10 квітня вводить додаткові мита в розмірі 34% на всі американські товари.