Власти Китая не одобрили сделку о продаже TikTok в США: стала известна причина

Власти Китайской Народной Республики отказались от одобрения сделки по продаже американских активов соцсети TikTok из-за введенных пошлин на товары из "Поднебесной".

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Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам двух источников, знакомых с ситуацией, сделка по выделению американских активов TikTok была заморожена ​​после того, как Китай дал понять, что не одобрит ее после объявления президентом США Дональдом Трампом о введении пошлин.

В пятницу, 4 апреля, Трамп на 75 дней продлил срок, отведенный компании-владельцу ByteDance для продажи американских активов популярного приложения.

Сделка, как отмечается, в значительной степени уже была завершена к среде, 2 апреля. В договоре американские активы TikTok перенаправлялись в новую компанию, базирующуюся в США и находящуюся под контролем и управлением американских инвесторов. При этом ByteDance получала бы менее 20% активов.

По словам источника, сделка была уже одобрена существующими инвесторами, новыми инвесторами, самой ByteDance и правительством США, однако в в субботу утром, 5 апреля, компания заявила, что разногласия по поводу сделки сохраняются.

"Мы все еще ведем переговоры с правительством США, но соглашение не достигнуто, и у двух сторон по-прежнему имеются разногласия по многим ключевым вопросам", — говорится в заявлении компании.

"Китай неоднократно заявлял о своей позиции по TikTok. Китай всегда уважал и защищал законные права и интересы предприятий и выступал против практики, нарушающей основные принципы рыночной экономики", — прокомментировало статус сделки Посольство Китая в Вашингтоне.

В свою очередь глава Белого дома также прокомментировал приостановку соглашения по продаже приложения, которым пользуются 170 миллионов американцев.

"Сделка требует больше работы, чтобы гарантировать подписание всех необходимых одобрений… Мы надеемся продолжить добросовестную работу с Китаем, который, как я понимаю, не очень доволен нашими ответными тарифами", — написал Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп поднял тарифы на товары, импортируемые в страну. После этого пошлины для Китая выросли сразу до 54%.

После этого Пекин заявил, что с 10 апреля вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все американские товары.