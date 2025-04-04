Ответ на политику Трампа: Китай вводит пошлины в 34% на все американские товары

После объявления президентом США Дональдом Трампом "взаимных пошлин" Китай пригрозил решительным ответом. Долго ждать его не пришлось, Пекин уже объявил о дополнительных пошлинах, контроле за экспортом и пополнении списка "ненадежных субъектов".

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Об этом со ссылкой на Министерство финансов КНР 4 апреля сообщили в Reuters.

Уже с 10 апреля Китай вводит дополнительные пошлины на все американские товары в размере 34%. Кроме того, Пекин объявил о контроле за экспортом средних и тяжелых редкоземельных веществ с 4 апреля.

"Целью осуществления китайским правительством экспортного контроля за соответствующими товарами в соответствии с законом является лучшая защита национальной безопасности и интересов, а также выполнение международных обязательств, таких как нераспространение", — отметили в Минфине.

Также Китай добавил 11 субъектов в список "ненадежных субъектов", что позволяет ему принимать карательные меры против них.

Трампа предупреждали об ответных мерах

В CNN ранее информировали, что после введения новых пошлин Трампа Китай намекнул на месть.

"Китай решительно выступает против этого и решительно будет принимать контрмеры для защиты собственных прав и интересов", — заявляли в Министерстве торговли КНР.

Пекин призвал Вашингтон отменить пошлины и "должным образом решить разногласия со своими торговыми партнерами путем равноправного диалога". Он подчеркивал, что так называемые "взаимные пошлины" были составлены на основе субъективных и односторонних оценок, а это "не соответствует правилам международной торговли и серьезно наносит ущерб законным правам и интересам соответствующих сторон".

3 апреля стало известно, что Трамп вводит дополнительно пошлины в 34% на весь китайский импорт. Они добавились к 20%, которые действовали ранее и уже были повышенными за время президентства республиканца. Когда минимальные пошлины выросли до 54%, многие аналитики ожидали, что это принципиально изменит отношения между странами в экономическом поле.

Напомним, в Politico со ссылкой на дипломатов, чиновников, законодателей и представителей оборонной промышленности проинформировали, что новые пошлины Трампа могут серьезно навредить американскому ВПК.

После введения "взаимных пошлин" США акции целого ряда компаний резко обесценились, в том числе речь идет о Nike, Adidas и Puma. Это объясняется поставками одежды и обуви из стран, против которых Трамп ввел особенно высокие пошлины.