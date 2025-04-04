Відповідь на політику Трампа: Китай вводить мита в 34% на всі американські товари

Після оголошення президентом США Дональдом Трампом "взаємних мит" Китай пригрозив рішучою відповіддю. Довго чекати на неї не довелося, Пекін вже оголосив про додаткові мита, контроль за експортом та поповнення списку "ненадійних суб’єктів".

Related video

Про це з посиланням на Міністерство фінансів КНР 4 квітня повідомили у Reuters.

Вже з 10 квітня Китай запроваджує додаткові мита на усі американські товари у розмірі 34%. Окрім того, Пекін оголосив про контроль за експортом середніх і важких рідкісноземельних речовин з 4 квітня.

"Метою здійснення китайським урядом експортного контролю за відповідними товарами відповідно до закону є кращий захист національної безпеки та інтересів, а також виконання міжнародних зобов'язань, таких як нерозповсюдження", — зауважили у Мінфіні.

Також Китай додав 11 суб'єктів до списку "ненадійних суб'єктів", що дозволяє йому вживати каральних заходів проти них.

Трампа попереджали про відповідь

У CNN раніше інформували, що після запровадження нових мит Трампа Китай натякнув на помсту.

"Китай рішуче виступає проти цього і рішуче вживатиме контрзаходів для захисту власних прав та інтересів", — заявляли у Міністерстві торгівлі КНР.

Пекін закликав Вашингтон скасувати мита й "належним чином вирішити розбіжності зі своїми торговими партнерами шляхом рівноправного діалогу". Він наголошував, що так звані "взаємні мита" були складені на основі суб'єктивних та односторонніх оцінок, а це "не відповідає правилам міжнародної торгівлі та серйозно завдає шкоди законним правам й інтересам відповідних сторін".

3 квітня стало відомо, що Трамп запроваджує додатково мита у 34% на увесь китайський імпорт. Вони додалися до 20%, які діяли раніше й вже були підвищеними за час президентства республіканця. Коли мінімальні мита зросли до 54%, багато аналітиків очікували, що це принципово змінить відносини між країнами в економічному полі.

Нагадаємо, у Politico з посиланням на дипломатів, чиновників, законодавців і представників оборонної промисловості проінформували, що нові мита Трампа можуть серйозно нашкодити американському ВПК.

Після запровадження "взаємних мит" США акції цілої низки компаній різко знецінилися, в тому числі йдеться про Nike, Adidas і Puma. Це пояснюється постачаннями одягу й взуття з країн, проти яких Трамп ввів особливо високі мита.