Нові мита Трампа серйозно вдарять по американському ВПК, — Politico

Запровадження масштабних мит на імпорт товарів з більшості країн світу, запропоноване адміністрацією Дональда Трампа, може нашкодити виробництву озброєння в США. Існують ризики, що глобальні ланцюжки постачань оборонної галузі Америки будуть зруйновані.

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Про це 4 квітня повідомило видання Politico, посилаючись на думки дипломатів, чиновників, законодавців і представників оборонної промисловості.

За інформацією видання, мита можуть порушити глобальні ланцюжки постачань, що вибудовуються Пентагоном протягом десятиліть, а також істотно підвищити собівартість американської зброї. Такі кроки здатні дестабілізувати міжнародне співробітництво, зокрема у сфері протидії Китаю та Росії, і знизити довіру до США як до стабільного партнера в оборонній сфері.

"Буде нестача постачань — буде удар у відповідь, і наші союзники та інші партнери будуть мститися. Деякі потенційно важливі постачання або коштуватимуть значно дорожче, ніж раніше, або їх просто не буде в наявності", — пояснив колишній співробітник Пентагона Білл Грінволт.

Удар по ключових програмах

Особливу заклопотаність викликає відсутність винятків для оборонного сектора. Журналісти Politico вказують, що введення тарифів може зірвати виробничі графіки, включно з програмами, в яких беруть участь десятки країн-партнерів. Зокрема, йдеться про:

програму створення винищувача п'ятого покоління F-35, в якій залучені 20 держав;

спільні проєкти з протиракетної та протиповітряної оборони з Норвегією та Ізраїлем.

Ці ініціативи розглядаються як опорні для оборони Європи та Індо-Тихоокеанського регіону, де союзники США намагаються випередити армії РФ і Китаю, що модернізуються.

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Проте адміністрація Трампа розраховує, що введення мит підштовхне до перенесення виробництва іноземних компонентів у США, що, за її розрахунками, створить нові робочі місця. Однак, як зазначає видання, на практиці оборонні компанії можуть зіткнутися з нестачею кадрів. Річ у тім, що через конкуренцію з іншими галузями та високі зарплати у сфері послуг залучення кваліфікованої робочої сили залишається однією з головних проблем сектора.

"В аерокосмічному та оборонному секторі просто не вистачає людей, щоб задовольнити поточні потреби", — заявив представник Асоціації аерокосмічної промисловості Дак Гардвік.

Сенатор Марк Келлі також наголосив, що складна структура глобального складання багатьох компонентів робить тарифний тиск ще більш чутливим. За його словами, деякі оборонні продукти перетинають кордони по кілька разів під час складання, щоразу накопичуючи більше мит.

"Ціни зростатимуть, і ціни, які доведеться платити Міністерству оборони, зростатимуть. Наш оборонний бюджет, якщо ми хочемо зберегти колишній тип сил, стане дорожчим", — наголосив Келлі.

Раніше видання The Economist опублікувало статтю, де повідомлялося, що Дональд Трамп здійснив найтяжчий економічний прорахунок за століття, запровадивши нові мита і фактично розпочавши торгівельну війну.