"Безглуздий вандалізм": нові мита Трампа сильно вдарять по США, — The Economist

Президент США Дональд Трамп здійснив найважчий економічний прорахунок за століття, запровадивши нові мита і фактично розпочавши торговельну війну.

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Президент США Дональд Трамп здійснив найважчий економічний прорахунок за століття, запровадивши мита 2 квітня. Про це йдеться в редакційній статті британського журналу The Economist.

Видання критикує мита Трампа і називає 2 квітня "днем руйнування" (Ruination Day). Президент США водночас називав цю дату "Днем визволення" (Liberation Day).

Дональд Трамп "перевернув з ніг на голову" розуміння історії та економіки

"Якщо ви не помітили, як Америку "грабують, ґвалтують і обкрадають" країни ближнього і далекого зарубіжжя, або як їй відмовляють на шляху до процвітання, вітаємо: у вас міцніший зв'язок із реальністю, ніж у Трампа", — зазначають автори на початку матеріалу.

Загальна тарифна ставка Америки злетить вище рівня часів Великої депресії 19-го століття. "День звільнення" Трампа знаменує повну відмову від світового торгового порядку і прийняття протекціонізму. Решті країн потрібно постаратися відновитися від "безглуздого вандалізму" президента, радить журнал.

Автори статті вважають, що Дональд Трамп "перевернув з ніг на голову" розуміння історії та економіки. Він вихваляв часи високих тарифів і низького прибуткового податку кінця 19-го століття. Однак наукові дослідження показують, що тарифи в той час об'єктивно гальмували економіку.

"Мита багато в чому погіршили часи Великої депресії, вони шкодять усім економікам і сьогодні. Ф'ючерси на фондовому ринку впали, акції компанії Nike із заводами у В'єтнамі впали на 7%. Невже Трамп думає, що американцям буде краще, якщо вони самі почнуть шити кросівки?" — зазначає видання.

Нагадаємо, Дональд Трамп після введення мит порівнював Штати з пацієнтом, який переніс операцію і вижив. Президент переконаний, що йому вдасться зробити Америку знову великою.

Реакція ринку на мита США була неоднозначною. Акції виробників спортивного одягу Nike, Adidas і Puma різко знецінилися після введення нових мит Трампа. В'єтнам отримав тарифну ставку в розмірі 46%, а Камбоджа — 49%.