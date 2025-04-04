Новые пошлины Трампа серьезно ударят по американскому ВПК, — Politico

Введение масштабных пошлин на импорт товаров из большинства стран мира, предложенное администрацией Дональда Трампа, может навредить производству вооружения в США. Существуют риски, что глобальные цепочки поставок оборонной отрасли Америки будут разрушены.

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Об этом 4 апреля сообщило издание Politico, ссылаясь на мнения дипломатов, чиновников, законодателей и представителей оборонной промышленности.

По информации издания, пошлины могут нарушить глобальные цепочки поставок, выстраиваемые Пентагоном на протяжении десятилетий, а также существенно повысить себестоимость американского оружия. Такие шаги способны дестабилизировать международное сотрудничество, в том числе в сфере противодействия Китаю и России, и снизить доверие к США как к стабильному партнеру в оборонной сфере.

"Будет нехватка поставок — будет ответный удар, и наши союзники и другие партнеры будут мстить. Некоторые потенциально важные поставки либо будут стоить на порядок дороже, чем раньше, либо их просто не будет в наличии", — пояснил бывший сотрудник Пентагона Билл Гринволт.

Удар по ключевым программам

Особую озабоченность вызывает отсутствие исключений для оборонного сектора. Журналисты Politico указывают, что введение тарифов может сорвать производственные графики, включая программы, в которых участвуют десятки стран-партнеров. В частности, речь идет:

о программе создания истребителя пятого поколения F-35, в которой задействованы 20 государств;

о совместных проектах по противоракетной и противовоздушной обороне с Норвегией и Израилем.

Эти инициативы рассматриваются как опорные для обороны Европы и Индо-Тихоокеанского региона, где союзники США пытаются опередить модернизирующиеся армии РФ и Китая.

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Тем не менее администрация Трампа рассчитывает, что введение пошлин подтолкнет к переносу производства иностранных компонентов в США, что, по ее расчетам, создаст новые рабочие места. Однако, как отмечает издание, на практике оборонные компании могут столкнуться с нехваткой кадров. Дело в том, что из-за конкуренции с другими отраслями и высоких зарплат в сфере услуг привлечение квалифицированной рабочей силы остается одной из главных проблем сектора.

"В аэрокосмическом и оборонном секторе просто не хватает людей, чтобы удовлетворить текущие потребности", — заявил представитель Ассоциации аэрокосмической промышленности Дак Хардвик.

Сенатор Марк Келли также подчеркнул, что сложная структура глобальной сборки многих компонентов делает тарифное давление еще более чувствительным. По его словам, некоторые оборонные продукты пересекают границы по нескольку раз в ходе сборки, каждый раз накапливая больше пошлин.

"Цены будут расти, и цены, которые придется платить Министерству обороны, будут расти. Наш оборонный бюджет, если мы хотим сохранить прежний тип сил, станет дороже", — подчеркнул Келли.

Ранее издание The Economist опубликовало статью, где сообщалось, Дональд Трамп совершил самый тяжелый экономический просчет за столетие, введя новые пошлины и фактически начав торговую войну.