Одяг та взуття подорожчають: нові мита Трампа обвалили акції Nike, Adidas і Puma

Акції Nike, Adidas і Puma різко знецінилися 3 квітня 2025 року після того, як президент США Дональд Трамп запровадив нові митні тарифи на продукцію з В'єтнаму, Індонезії та Китаю.

Related video

Ці країни є ключовими постачальниками для світових виробників спортивного одягу та взуття, повідомляє Reuters.

В'єтнам був націлений на тарифну ставку в розмірі 46%, Камбоджа — на 49%, Бангладеш — на 37% та Індонезія — на 32%, тоді як Трамп підвищив тарифи для Китаю на додаткові 34 відсоткові пункти після понад мит у розмірі 20%.

Інвестори всесвітньо відомих брендів масово розпродують папери, побоюючись різкого зростання витрат і падіння прибутку.

За даними аналітиків UBS, компанії не зможуть повністю компенсувати ці додаткові витрати. Наприклад, лише для В'єтнаму це вимагатиме підвищення цін на 10-12%.

Протягом останніх років виробники спортивного одягу зменшували свою залежність від Китаю через зростання напруги між Вашингтоном і Пекіном. Однак з новими митами на товари з інших азіатських країн перенесення виробництва стає проблематичним, зазначають експерти.

"Раніше компанії змогли диверсифікувати постачання, перейшовши на В'єтнам, Індію та Таїланд. Але з новими митами цей варіант виглядає значно менш реалістичним", – наголошують в UBS.

Nike та Adidas найбільше залежать від В’єтнаму. Nike виробляла 50% свого взуття та 30% одягу у В'єтнамі у 2024 році. Adidas залежала від В'єтнаму на 39% у взутті та 18% в одязі.

Індонезія та Камбоджа також мають важливе значення для Adidas: 32% взуття та 23% одягу виготовлялося там у 2024 році.

На тлі новин про мита фондові ринки відреагували стрімким падінням:

Nike втратила 8% на премаркеті, а Adidas впала на 9%, наблизившись до річного мінімуму. Puma втратила 8,5%, досягнувши найнижчого рівня з 2016 року.

Такі марки одягу та взуття, як Lululemon, Skechers, Under Armour, Hoka Deckers та On Holding – мінус 8-15%.

Нові мита також вплинули на великих ритейлерів: Walmart втратив 6%, а Amazon – 5%. H&M, яка значною мірою залежить від постачань з Китаю та Бангладеш, подешевшала на 4,5%. Inditex (власник Zara) – падіння на 3%.

Запровадження нових мит може змусити виробників переглядати свою цінову політику та логістичні ланцюги. Якщо компанії не зможуть перенести виробництво в регіони з нижчими тарифами, споживачі можуть зіткнутися зі значним зростанням цін на спортивне взуття та одяг у США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав наказ про запровадження "взаємних мит" для держав по всьому світу. Він наголосив, що деякі країни ведуть несправедливу тарифну політику, тож для 50 "найбільших порушників" ввели високі мита. До цього переліку потрапили Євросоюз, Південна Корея, Японія і Китай.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже відреагувала на нові мита, попередивши про "жахливі наслідки для мільйонів людей". Вона попередила, що ціни одразу зростуть, і заявила про готовність перейти "від конфронтації до переговорів".