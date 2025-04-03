Одежда и обувь подорожают: новые пошлины Трампа обвалили акции Nike, Adidas и Puma

Акции Nike, Adidas и Puma резко обесценились 3 апреля 2025 года после того, как президент США Дональд Трамп ввел новые таможенные тарифы на продукцию из Вьетнама, Индонезии и Китая.

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Эти страны являются ключевыми поставщиками для мировых производителей спортивной одежды и обуви, сообщает Reuters.

Вьетнам был нацелен на тарифную ставку в размере 46%, Камбоджа — на 49%, Бангладеш — на 37% и Индонезия — на 32%, тогда как Трамп повысил тарифы для Китая на дополнительные 34 процентных пункта после сверх пошлин в размере 20%.

Инвесторы всемирно известных брендов массово распродают бумаги, опасаясь резкого роста расходов и падения прибыли.

По данным аналитиков UBS, компании не смогут полностью компенсировать эти дополнительные расходы. Например, только для Вьетнама это потребует повышения цен на 10-12%.

В последние годы производители спортивной одежды уменьшали свою зависимость от Китая из-за роста напряжения между Вашингтоном и Пекином. Однако с новыми пошлинами на товары из других азиатских стран перенос производства становится проблематичным, отмечают эксперты.

"Ранее компании смогли диверсифицировать поставки, перейдя на Вьетнам, Индию и Таиланд. Но с новыми пошлинами этот вариант выглядит значительно менее реалистичным", — отмечают в UBS.

Nike и Adidas больше всего зависят от Вьетнама. Nike производила 50% своей обуви и 30% одежды во Вьетнаме в 2024 году. Adidas зависела от Вьетнама на 39% в обуви и 18% в одежде.

Индонезия и Камбоджа также имеют важное значение для Adidas: 32% обуви и 23% одежды производилось там в 2024 году.

На фоне новостей о пошлинах фондовые рынки отреагировали стремительным падением:

Nike потеряла 8% на премаркете, а Adidas упала на 9%, приблизившись к годовому минимуму. Puma потеряла 8,5%, достигнув самого низкого уровня с 2016 года.

Такие марки одежды и обуви, как Lululemon, Skechers, Under Armour, Hoka Deckers и On Holding — минус 8-15%.

Новые пошлины также повлияли на крупных ритейлеров: Walmart потерял 6%, а Amazon — 5%. H&M, которая в значительной степени зависит от поставок из Китая и Бангладеш, подешевела на 4,5%. Inditex (владелец Zara) — падение на 3%.

Введение новых пошлин может заставить производителей пересматривать свою ценовую политику и логистические цепи. Если компании не смогут перенести производство в регионы с более низкими тарифами, потребители могут столкнуться со значительным ростом цен на спортивную обувь и одежду в США.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал приказ о введении "взаимных пошлин" для государств по всему миру. Он отметил, что некоторые страны ведут несправедливую тарифную политику, поэтому для 50 "крупнейших нарушителей" ввели высокие пошлины. В этот перечень попали Евросоюз, Южная Корея, Япония и Китай.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже отреагировала на новые пошлины, предупредив об "ужасных последствиях для миллионов людей". Она предупредила, что цены сразу вырастут, и заявила о готовности перейти "от конфронтации к переговорам".