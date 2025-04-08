Инвестирует в порт в 30 км от базы РФ: Китай хочет вытеснить НАТО из Черного моря, — ЦПД

Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко говорит, что компании Китая в Черном море присоединились к строительству стратегического грузинского порта Анаклия, при этом США были исключены из проекта. Это позволит Пекину получить прямой морской путь в Европу в обход стран Североатлантического альянса (НАТО), Украины и России.

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О китайской экспансии руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко пишет в своем Telegram-канале 8 апреля.

Китай хочет получить доступ в Европу через Черное море Фото: Скриншот

По словам Андрея Коваленко, Китай инвестирует в строительство порта Анаклия сотни миллионов долларов и имеет почти половину акций.

"Это не просто инфраструктура — это геополитический рычаг", — отмечает руководитель ЦПИ.

Он отмечает, что всего в 30 км от Анаклии расположена российская военная база в Очамчири в оккупированной РФ части территории Грузии — Абхазии.

При этом ранее китайские компании зашли в грузинские города Поти и Батуми, а также Китай продвигает проекты в Армении и держит контроль над логистикой Абхазии.

"Грузинское правительство все активнее интегрируется в китайскую модель управления, с Huawei в инфраструктуре, с "антииностранными" законами и прочим", — отмечает Андрей Коваленко.

По его мнению, стратегия Пекина заключается в том, чтобы вытеснить НАТО из восточной части Черного моря и получить альтернативный маршрут в Европу без участия России и Турции. Это позволит Си Цзиньпину расширить китайскую военно-логистическую сеть под видом гражданских объектов.

"Китайская экспансия на черноморском направлении — это сигнал для Альянса: Пекин уже не только в Тихом океане. Когда порт Анаклия заработает в полном объеме, Китай получит больший доступ в Европу напрямую, минуя Арктику и Украину", — говорит руководитель ЦПИ.

Порт Анаклия будет расположен недалеко от военной базы РФ в Очамчире Фото: Скриншот

Напомним, СМИ 2 апреля писали, что РФ подозревает Китай в отправке военной техники в Украину и усиливает проверки китайских грузовых поездов, следующих в Европу.

4 апреля Китай объявил пошлины в 34% на все американские товары в ответ на новые тарифы президента США Дональда Трампа.

Трамп в свою очередь 7 апреля в соцсети Truth Social пригрозил Китаю новыми 50% пошлинами, если тарифы для США не будут отменены.