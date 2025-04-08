"Опинилися в Україні невипадково": бійці ЗСУ припустили, чому солдати КНР були на Донеччині

Вперше українські захисники взяли в полон солдатів з Китаю, які приїхали вбивати українців на боці РФ. Вони воювали в лавах ЗС РФ на Донеччині.

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Китайців захопили просто під час бою, коли ті були зі зброєю в руках. Фокус зібрав все, що відомо про китайських військовослужбовців, які потрапили в полон.

Було шестеро, але вижили не всі

Полонили китайських солдатів бійці 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗСУ. Про це повідомили на Facebook-сторінці бригади.

"Воїни 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади днями взяли в полон двох громадян Китайської Народної Республіки", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що китайські солдати перебували в лавах ЗС РФ і вели бій зі зброєю в руках. Їх було шестеро, але в полон потрапили лише двоє з них. Інші були ліквідовані. Це сталося в межах населених пунктів Тарасівка і Білогорівка.

Зеленський відреагував на захоплення солдатів КНР на Донеччині

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що бійці також вилучили документи цих полонених, банківські картки та встановили їхні особисті дані.

"Маємо інформацію про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє. Зараз зʼясовуємо всі факти. Працюють розвідка, СБУ, відповідні підрозділи Збройних Сил", — написав Зеленський.

Він додав, що доручив міністру закордонних справ України негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

"Залучення Росією ще й прямо чи опосередковано Китаю в цю війну у Європі – це чіткий сигнал, що Путін збирається робити що завгодно, окрім завершення війни. Він шукає, як воювати далі. На це точно потрібна реакція. Реакція Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто хоче, щоб був мир", — зазначив президент.

Полонених громадян Китаю передали Службі безпеки України. Тривають відповідні слідчі та оперативні дії.

Опинилися в Україні невипадково

За інформацією джерел "Української правди" згадки про участь громадян КНР у війні на боці Росії з’являлися в радіоперемовинах російських військових на Сіверському напрямку вже кілька тижнів. Однак тільки після взяття в полон перших двох китайців, ця інформація підтвердилася.

Українські бійці вважають, що китайські солдати в Україні опинилися зовсім невипадково. Вони здобувають бойовий досвід. Про це в своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" написав командир відділення 24 ОШБр Станіслав Бунятов.

"Китайців взяли в полон. В інтернеті один за одним пабліки публікують смішного китайця, який насправді далеко не лох. Китайці приїхали навчатися, а не заміняти росіян на позиціях, вони мають свою легенду, розуміють російську мову і доволі професійно поводяться на полі бою", — пише військовий.

Цієї ж думки притримується і інший військовий ЗСУ — лейтенант Збройних сил з позивним "Алекс".

"Повністю згоден. Китайцям необхідно "відчути" цю війну та отримати бойовий досвід і зрозуміти поле бою і умови нашої війни. Зрозуміло, що регулярку вони не відправляють сюди, але тут, як і в зовнішній політиці, вони послідовні, обережні та тихо спостерігають, збираючи необхідну інформацію", — написав він у своєму телеграм-каналі.

Аналітики DeepState повідомили, що українські захисники ризикуючи життям взяли другого китайця в полон. В цій операції брали участь бійці 2 механізованого батальйону 157 ОМБр, який веде бої в Тарасівці.

"Після того як китайця нагріли та напоїли, той почав підіймати політичні теми, не оминув і постаті Мао Дзедуна", — зазначили аналітики.

МЗС викликало для пояснень повіреного у справах Китаю

Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю для пояснень щодо того, що громадяни Китаю беруть участь у війні проти України. Про це голова МЗС України Андрій Сибіга написав у Х.

"Ми рішуче засуджуємо залучення Росією громадян Китаю до своєї агресивної війни проти України, а також їхню участь у бойових діях проти українських сил. Ми викликали тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні до МЗС, щоб висловити протест і вимагати пояснень", — йдеться у його повідомленні.

Також Сибіга наголосив, що участь громадян Китаю у війні проти України на боці РФ підриває довіру до Пекіна як до відповідального постійного члена Ради Безпеки ООН і ставить під сумнів задекларовану Китаєм мирну позицію.