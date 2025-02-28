Переговоры в Стамбуле: РФ попросили США возобновить авиасообщение между странами

В МИД России говорят, что во время встречи в Стамбуле с американской делегацией предложили рассмотреть возобновление прямых авиаперелетов. Кроме того, РФ хочет вернуть конфискованную ранее недвижимость в США.

Related video

Во время переговоров в Стамбуле делегация РФ предложила представителям США рассмотреть возможность восстановления прямого авиационного сообщения между странами и вернуть России конфискованную в 2016-2018 годах недвижимость. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.

В МИД РФ прокомментировали встречу американской и российской делегаций в Стамбуле Фото: Скриншот

Делегацию США во время встречи в Стамбуле возглавляла заместитель помощника госсекретаря по делам России и Центральной Европы Соната Култер, а российскую — директор Североатлантического департамента МИД, посол Александр Дарчиев.

В российском министерстве заявили, что во время встречи обсуждались вопросы дипломатической собственности РФ в США, а именно возвращение россиянам шести объектов недвижимости, которые были конфискованы в 2016-2018 годах. По мнению российской стороны, это будет способствовать "оздоровлению двусторонних отношений". В этом же контексте представителям американской делегации предложили рассмотреть восстановление прямого авиасообщения.

В пресс-центре внешнеполитического ведомства страны-агрессора заявили, что в Стамбуле были обсуждены пути преодоления многочисленных "раздражителей", которые возникли во времена предыдущих президентских администраций.

"Согласованы совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипломатических миссий России и США на взаимной основе и создание надлежащих условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей", — отчитались в МИД РФ.

Переговоры в Стамбуле: комментарий Госдепартамента США

На официальном сайте Государственного департамента США сообщают, что определили начальные шаги для "стабилизации".

"Соединенные Штаты выразили обеспокоенность относительно доступа к банковским и контрактным услугам, а также относительно необходимости обеспечения стабильного и стабильного уровня персонала в посольстве США в Москве. В ходе конструктивных обсуждений обе стороны определили конкретные начальные шаги для стабилизации двусторонних миссий в этих областях", — говорится в сообщении.

Также в Госдепе анонсировали следующую встречу по этим вопросам в ближайшее время.

Переговоры РФ и США: что известно

Во время первой встречи в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля делегации РФ и США заявляли о намерении создать переговорные группы по войне в Украине.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя встречу в Саудовской Аравии, заявил о готовности к переговорам с Украиной.

Приближенный к Путину глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев после встречи делегаций в Эр-Рияде заявлял, что РФ ожидает возвращения американских компаний в 2025 году.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удар россиян по Одессе в ночь на 19 февраля, назвал встречу российской и американской стороны без участия Киева и европейских лидеров печально известной.

Издание WSJ 24 февраля писало, что Россия планирует затягивать мирные переговоры до бесконечности, чтобы выйти из изоляции и улучшить свое положение в мире.