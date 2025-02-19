Приближенный к Путину глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорит, что компании США потеряли 324 млрд долларов после выхода из России. Он утверждает, что возвращение для них будет нелегким, потому что "многие ниши уже заняты".

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В России ожидают возвращения ряда американских компаний уже во втором квартале 2025 года. Об этом после встречи делегаций США и РФ в Саудовской Аравии 18 февраля заявил журналистам генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, пишет информационное агентство Reuters.

Журналисты отметили, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году с российского рынка вышли многие западные компании, как McDonald's, Caterpillar и др. Некоторые из них продавали свои активы с большими скидками. Президент США Дональд Трамп изменил политику своей страны в отношении отношений с Россией, когда приказал начать переговоры с Кремлем без Украины и европейских лидеров и заговорил о снижении цен на нефть, главным экспортером которой является РФ.

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что ожидает возвращения ряда американских компаний в Россию во втором квартале текущего года.

"Однако процесс возвращения для американских компаний будет нелегким, поскольку многие ниши уже заняты", — добавил он.

Дмитриев показал журналистам Reuters расчеты, по которым американские компании потеряли 324 миллиарда долларов после выхода с российского рынка. В частности, потери в размере 123 миллиардов долларов понесла отрасль IT и медиа, 94 миллиарда — здравоохранение и потребительский сектор, 71 миллиард — финансовый сектор. Согласно анализу Reuters, в марте 2024 года западные компании понесли убытки на общую сумму 107 миллиардов долларов из-за списания и потери доходов.

Кирилл Дмитриев также выразил надежду на будущее возвращение американских нефтяных компаний, которые имели "очень успешный бизнес в России".

Отметим, 12 февраля медиа сообщали, что Кирилл Дмитриев может быть посланником президента РФ в переговорах с США, так как он является близким соратником Владимира Путина и имеет тесные связи с семьей диктатора.

Напомним, 19 февраля СМИ передавали заявления Кирилла Дмитриева перед официальными переговорами США и РФ в Эр-Рияде о том, что российская делегация предложила США экономические выгоды и инвестиции вместо уступок по Украине в будущем мирном соглашении.

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, который был в составе американской делегации, по итогам встречи в Саудовской Аравии сказал, что для достижения мирного соглашения все стороны будут вынуждены пойти на компромисс, и допустил снятие экономических санкций с России.