Наближений до Путіна голова РФПІ Кирило Дмитрієв каже, що компанії США втратили 324 млрд доларів після виходу з Росії. Він стверджує, що повернення для них буде нелегким, бо "багато ніш уже зайняті".

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У Росії очікують на повернення низки американських компаній вже в другому кварталі 2025 року. Про це після зустрічі делегацій США і РФ у Саудівській Аравії 18 лютого заявив журналістам генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, пише інформаційне агентство Reuters.

Журналісти зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення РФ до України у 2022 році з російського ринку вийшли багато західних компаній, як McDonald's, Caterpillar тощо. Деякі з них продавали свої активи з великими знижками. Президент США Дональд Трамп змінив політику своєї країни щодо відносин з Росією, коли наказав почати переговори з Кремлем без України та європейських лідерів і заговорив про зниження цін на нафту, головним експортером якої є РФ.

Керівник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв заявив, що очікує на повернення низки американських компаній до Росії у другому кварталі поточного року.

"Однак процес повернення для американських компаній буде нелегким, оскільки багато ніш уже зайняті", — додав він.

Дмитрієв показав журналістам Reuters розрахунки, за якими американські компанії втратили 324 мільярди доларів після виходу з російського ринку. Зокрема, втрати в розмірі 123 мільярдів доларів понесла галузь IT та медіа, 94 мільярди — охорона здоров'я і споживчий сектор, 71 мільярд — фінансовий сектор. Згідно з аналізом Reuters, у березні 2024 року західні компанії зазнали збитків на загальну суму 107 мільярдів доларів через списання і втрату доходів.

Кирило Дмитрієв також висловив сподівання на майбутнє повернення американських нафтових компаній, які мали "дуже успішний бізнес у Росії".

Зазначимо, 12 лютого медіа повідомляли, що Кирило Дмитрієв може бути посланцем президента РФ у переговорах зі США, бо він є близьким соратником Володимира Путіна та має тісні зв'язки з родиною диктатора.

Нагадаємо, 19 лютого ЗМІ передавали заяви Кирила Дмитрієва перед офіційними переговорами США та РФ в Ер-Ріяді про те, що російська делегація запропонувала США економічні вигоди та інвестиції замість поступок щодо України в майбутній мирній угоді.

Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, який був у складі американської делегації, за підсумками зустрічі в Саудівській Аравії сказав, що для досягнення мирної угоди всі сторони будуть змушені піти на компроміс, і допустив зняття економічних санкцій з Росії.