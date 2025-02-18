Снятие санкций с РФ и восстановление связи с Москвой: главные заявления госсекретаря США в Эр-Рияде

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио говорит, что для достижения приемлемого для всех мирного соглашения каждая сторона должна пойти на компромиссы.

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Во время переговоров в Саудовской Аравии между делегациями Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для заключения мирного соглашения обе стороны должны пойти на определенные компромиссы, и условия должны быть приемлемыми для всех сторон. Также он сказал журналистам, что встреча в Эр-Рияде станет основой для будущих дипломатических контактов Москвы и Вашингтона.

Марко Рубио о налаживании дипломатических каналов между США и РФ. На видео с 51:44

Госсекретарь США Марко Рубио отметил что условия завершения войны должны быть приемлемыми для каждого из "участников конфликта", однако для этого нужно будет идти на компромиссы.

"Для того, чтобы положить конец любому конфликту, должны быть уступки со стороны всех сторон", — сказал чиновник журналистам.

Рубио отметил, что эти уступки еще предстоит очертить в ходе дальнейших переговоров, и их "было бы неправильно определять заранее".

На вопрос о коммуникации между США и РФ госсекретарь ответил, что будет сложно постоянно поддерживать дискуссию об окончании войны, если "дипломатические каналы нарушены".

Он также допустил, что некоторые экономические санкции против РФ могут быть отменены после завершения войны в Украине, пишет SkyNews.

Рубио заявил, что Дональд Трамп является единственным мировым лидером, который может остановить российско-украинскую войну, но "впереди еще много работы". Сегодняшняя встреча, по его словам, была необходима для "установления линии связи" после длительного молчания между Вашингтоном и Москвой, а дальше предстоит восстановить дипломатические миссии и назначить команды "высокого уровня" для переговоров о мирном соглашении. По его убеждению, Кремль готов "начать серьезный процесс" для завершения войны.

Переговоры в Саудовской Аравии: подробности

Переговоры делегаций США и РФ начались в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля. Перед встречей представитель российской делегации и глава Российского фонда государственных инвестиций Кирилл Дмитриев заявил журналистам, что прогресс в вопросе завершения войны возможен лишь после двух-трех месяцев переговоров.

Агентство Reuters со ссылкой на Госдепартамент США писало, что во время встречи в Эр-Рияде министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились о создании переговорной группы по войне в Украине.

Представители российской делегации, по информации агентства Reuters оценили встречу с делегацией США как "неплохую" и заявили, что президент РФ Владимир Путин сам решит, когда начнутся переговоры по войне в Украине.