Переговори в Стамбулі: РФ попросили США відновити авіасполучення між країнами

В МЗС Росії кажуть, що під час зустрічі в Стамбулі з американською делегацією запропонували розглянути відновлення прямих авіаперельотів. Крім того, РФ хоче повернути конфісковану раніше нерухомість у США.

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Під час переговорів у Стамбулі делегація РФ запропонувала представникам США розглянути можливість відновлення прямого авіаційного сполучення між країнами та повернути Росії конфісковану у 2016-2018 роках нерухомість. Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ РФ.

В МЗС РФ прокоментували зустріч американської та російської делегацій у Стамбулі Фото: Скриншот

Делегацію США під час зустрічі в Стамбулі очолювала заступниця помічника держсекретаря у справах Росії та Центральної Європи Соната Култер, а російську — директор Північноатлантичного департаменту МЗС, посол Олександр Дарчієв.

В російському міністерстві заявили, що під час зустрічі обговорювалися питання дипломатичної власності РФ у США, а саме повернення росіянам шести об'єктів нерухомості, які були конфісковані у 2016-2018 роках. На думку російської сторони, це сприятиме "оздоровленню двосторонніх відносин". У цьому ж контексті представникам американської делегації запропонували розглянути відновлення прямого авіасполучення.

У пресцентрі зовнішньополітичного відомства країни-агресора заявили, що у Стамбулі було обговорено шляхи подолання численних "подразників", які виникли за часів попередніх президентських адміністрацій.

"Узгоджено спільні кроки щодо забезпечення безперешкодного фінансування діяльності дипломатичних місій Росії та США на взаємній основі та створення належних умов для виконання дипломатами службових обов'язків", — відзвітували в МЗС РФ.

Переговори в Стамбулі: коментар Держдепартаменту США

На офіційному сайті Державного департаменту США повідомляють, що визначили початкові кроки для "стабілізації".

"Сполучені Штати висловили занепокоєння щодо доступу до банківських і контрактних послуг, а також щодо необхідності забезпечення стабільного та стабільного рівня персоналу в посольстві США в Москві. У ході конструктивних обговорень обидві сторони визначили конкретні початкові кроки для стабілізації двосторонніх місій у цих областях", — ідеться в повідомленні.

Також у Держдепі анонсували наступну зустріч із цих питань найближчим часом.

Переговори РФ і США: що відомо

Під час першої зустрічі в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді 18 лютого делегації РФ і США заявляли про намір створити переговорні групи щодо війни в Україні.

Президент РФ Володимир Путін, коментуючи зустріч у Саудівській Аравії, заявив про готовність до переговорів з Україною.

Наближений до Путіна голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв після зустрічі делегацій в Ер-Ріяді заявляв, що РФ очікує на повернення американських компаній у 2025 році.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи удар росіян по Одесі в ніч на 19 лютого, назвав зустріч російської й американської сторони без участі Києва та європейських лідерів сумнозвісною.

Видання WSJ 24 лютого писало, що Росія планує затягувати мирні переговори до нескінченності, щоб вийти з ізоляції та покращити своє становище у світі.